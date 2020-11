Close

Joe Biden visita su hogar de la niñez y la tumba de su hijo Beau: así vive las últimas horas de las elecciones El candidato demócrata causó conmoción al visitar su hogar en la localidad de Scranton: dejó un mensaje escrito en una de las paredes de la vivienda. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estas han sido sin duda algunas de las horas más intensas en la vida de Joe Biden. El exvicepresidente de Estados Unidos y actual candidato demócrata a la presidencia del país ha vivido con intensidad este martes de elecciones con una vertiginosa agenda que ha incluido una visita a la tumba de su hijo Beau y una visita al hogar de su niñez, en Pennsylvania. Las actividades arrancaron a las 7:00 a.m. de hoy con Biden visitando el templo católico de St. Joseph en Wilmington, Delaware. Ahí el candidato de 77 años acudió a una misa para luego visitar el sitio donde fue sepultado su hijo Beau, un veterano de la guerra de Vietnam que falleció trágicamente en 2015 debido a un cáncer en el cerebro. Biden estuvo acompañado de su esposa, Jill Biden y de sus nietas, Finnegan y Natalie quienes enlazando sus brazos con su abuelo depositaron flores en la tumba de Beau. De ahí la familia partió rumbo a Scranton, en Pennsylvania, donde Biden visitó su casa de la niñez ante la sorpresa de muchos pobladores que captaron el momento en redes sociales. Antes de marcharse Biden dejó un significativo mensaje plasmado en una de las paredes que dice: "De esta casa a la Casa Blanca, con la gracia de Dios". Image zoom Credit: Chip Somodevilla/Getty Images Image zoom Credit: Spencer Platt/Getty Images Image zoom Credit: Drew Angerer/Getty Images El 28 de octubre pasado Biden y su esposa Jill aparecieron en esta foto que el candidato compartió para anunciar que se habían unido a los casi 75 millones de personas que para ese entonces había ejercido ya su derecho al voto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Biden cerrará este día de elecciones con un mensaje a la nación que realizará acompañado de su esposa Jill y su candidata a vicepresidenta, la fiscal Kamala Harris y su marido, Doug Emhoff.

