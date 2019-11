El huracán Harvey casi le quita todo. Ahora esta mexicana está ayudando a otros a ponerse en pie

Cuando el huracán Harvey azotó a la ciudad de Houston pocos anticipaban la devastación que el fenómeno meteorológico dejaría. Pero para Jocelyn Casa la tragedia fue evidente de forma inmediata y dramática: Su casa móvil había quedado anegada por las aguas y quizá nunca podría volver a vivir en ella.

Embarazada de cuatro meses, con su hija Mía (entonces de 9 años) y su marido, Juan Peña, la nacida en Monterrey, México, tuvo que ser rescatada por un camión de volteo que la llevó a ella y a su familia a un sitio seguro. "Decidimos evacuar y fueron por nosotros en una troca de trabajo muy grande. Yo solo decían ‘por favor, que mi bebé esté seguro'", recuerda la hoy madre de dos niños a People en Español al hablar de la tragedia ocurrida hace dos años pero que ha dejado profundas secuelas.

"Tenía que controlar mis nervios porque no quería que me pasara nada en mi embarazo…ver que ya no podíamos salir, que al gua subía. Entré en pánico hasta que vinieron a rescatarnos", continúa. "Estaba embarazada, estaba bien nerviosa, sentí que se nos venía el mundo para abajo", recuerda. "Nos fuimos con la familia de mi esposo, ellos eran seis, también [vivían] en una traila".

De la noche a la mañana sus sueños se vinieron abajo: la educación de sus hijos, su hogar, todo quedaba marcado por la tragedia. "Fue una experiencia muy difícil", asegura con la voz que aún se le quiebra al recordar lo vivido.

Pero como buena mamá "luchona" Jocelyn buscó una salida. Por aquel tiempo trabajaba en un almacén haciendo inventarios y su esposo se desmempeñaba en obras públicas de Houston. "Poco a poco fuimos saliendo…al principio cogimos de nuestro dinero", explica sobre la forma en que empezaron a arreglar su casa móvil. Un año después, y gracias a la intervención de una persona que conoció a Jocelyn y a su familia por medio de la Cruz Roja, comenzaron a recibir apoyo de la agencia federal FEMA.

Curiosamente, ese ánimo de salir adelante sembró la semilla de lo que posteriormente sería la salvación de la familia Casas. En 2015 y por medio de una amiga y de un anuncio en Univision Jocelyn escuchó de Habitat for Humanity y de programas como Baby's First Home campaign, que se realiza con la empresa de pruebas de embarazo First Response para ayudar a familias a tener su propia casa.

"Al principio nadie creía. Fuimos…aplicamos. Luego me dijeron que aceptaban mi aplicación. Eso fue antes del huracán Harvey", explica. Pero luego aprendió que para alcanzar su sueño debería de poner 250 horas de trabajo y llenar cuidadosamente los papeles para pedir una hipoteca al alcance de su familia.

Mía, la hija mayor de Jocelyn, con su hermanito Jayden y el marido de su mamá: Juan Peña, trabajando en una de las viviendas que Habitat for Humanity y el programa como Baby's First Home campaign de First Response han facilitado para otras familia como la suya:

Image zoom

El sueño de conseguir una casa al alcance de sus posibilidades se consiguió gracias a dichas organizaciones y a que la familia ha ayudado a otros para tener una vivienda. En total tuvieron que poner 250 horas de trabajo para poder alcanzar su sueño:

Image zoom

Jocelyn partiendo el pavo del Día de Acción de Gracias que celebraron por anticipado para celebar que en poco tiempo la familia Nieto también estrenará casa, como ellos:

Image zoom

El expresidente Jimmy Carter ha dado su apoyo a Habitat for Humanity a través de los años:

"Cuando me aceptaron yo estaba nerviosa, era mamá soltera yo nada nada más vivía con mis papás, mi sobrino y mi niña", explica Jocelyn sobre el momento en que ella le reveló a sus padres que su aplicación para comprar un hogar había sido aceptada. El miedo se apoderó de ella "¿Qué tal si no puedo pagar esta casa?", les preguntó a sus padres. "Pues a ver cómo le hacemos pero tú no perderás esta oportunidad", le aseguraron ellos dándole su total apoyo.

"Nos dieron la casa en noviembre [de 2018]. Nunca pensé que iba a tener una casa", asegura. "Pensé ‘jamás tendré algo así, porque es muy caro, no podría. [Pero] se nos dio la oportunidad de Habitat y fue una bendición para nosotros".

La inauguración de su nuevo hogar solo se vio empañada por la muerte de su padre, quien falleció en el 2018. "Es difícil hablar de él", contó Jocelyn entre lágrimas, quien ahora ha colocado una foto de su progenitor en un sitio de honor en su nueva casa. "Nos ayudó a movernos. Dijo que la casa estaba bien bonita. Desafortunadamente él falleció en septiembre. En diciembre pensábamos pasar Navidad en casa, pero él ya no estuvo".

El duro golpe no ha hecho más que unir a la familia como nunca y justo a tiempo del Día de Acción de Gracias los Casas han puesto manos a la obra para ayudar a poner los toques finales de una nueva casa que ahora habitará la familia Nieto, nuevos beneficiarons de Habitat y First Response. De hecho, han celebrado por adelantado el Día de Acción de Gracias por todo lo que ellos han recibido.

"Busquen ayuda. Dios nunca nos deja", aconseja Jocelyn a quienes estén allá afuera buscando una salida tras sufrir una situación desesperada como la que le tocó vivir a ella. "No estamos solos. Hay mucha gente que está ahí para ayudarnos y a echar una mano". Así es.