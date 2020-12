Close

Joven estrella del fútbol fue asesinado a puñaladas en Nueva York Joaquín Salazar, de 18 años, murió tras ser atacado a puñaladas por otro adolescente en un parque en Nueva York. El estudiante de secundaria era una estrella del fútbol. Así lo recuerdan sus seres queridos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte de Joaquín Salazar, de 18 años, ha causado conmoción. El estudiante de escuela secundaria era una estrella del fútbol y era muy cercano a sus padres y su hermana. El joven fue asesinado por otro estudiante de 17 años, quien lo atacó a puñaladas. El violento incidente ocurrió en el parque Charles Point de Peekskill el sábado sobre las 9:15 p.m. Salazar era uno de varios adolescentes que se habían reunido ahí. Aún no se sabe el motivo de la pelea que le causó la muerte. El sospechoso de 17 años, cuya identidad no ha sido revelada por ser un menor de edad, apuñaló a Salazar y a otro adolescente, informaron las autoridades. Amigos llevaron a los adolescentes que habían sido apuñalados al hospital Hudson Valley. Luego fueron transferidos a Westchester Medical Center por la gravedad de sus heridas. Salazar murió en el hospital. El adolescente acusado de atacarlo fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. No se sabe si se ha declarado inocente o culpable, o si ya tiene un abogado que lo represente. El acusado está en un centro de detención de menores esperando ir a corte. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los familiares de Salazar están destrozados. "Joaquín era un futbolista estrella, una gran persona, un buen muchacho", dijo su tío Marcello Santucci a CBS2. “Él tenía un futuro brillante". Su prima Sofía Santucci añadió: "Él se preocupaba por todos, siempre ponía a sus amigos y a su familia primero". Se ha creado una cuenta enFacebook para recaudar dinero para sus gastos fúnebres y apoyar a sus seres queridos. El caso sigue bajo investigación. Si tiene información sobre el incidente que le causó la muerte a Joaquín Salazar llame al 914-737-8000 o escriba un correo electrónico a jgalusha@peekskillpolice.com. Que en paz descanse.

