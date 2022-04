Sale de prisión hombre hispano que fue encarcelado por más de 30 años por crimen que no cometió Joaquín Ciria pasó casi 32 años encarcelado por un crimen que no cometió. El hombre hispano recuperó su libertad y podría recibir un millón de dólares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se hizo justicia finalmente para Joaquín Ciria, quien estuvo preso casi 32 años por un crimen que no cometió. Ciria fue exonerado de los cargos en su contra por el asesinato de Félix Bastarrica. El hombre fue injustamente condenado en San Francisco en 1990, pero recuperó su libertad tras probarse su inocencia. Ciria siempre aseguró que él no le había disparado a Bastarrica. El verdadero asesino, que tenía 18 años cuando cometió el crimen, era un conocido de Ciria y de Bastarrica, reporta Univision. El verdadero asesino logró incriminar a Ciria a base de rumores, librándose de la cárcel, argumentan los abogados del Proyecto de Inocencia del Norte de California (NCIP, por sus siglas en inglés). El juez superior Brendan Conroy dejó en libertad al hombre hispano tras pasar la mayor parte de su vida en prisión. Joaquin Ciria Joaquín Ciria | Credit: Northern California Innocence Project Joaquín Ciria podría recibir más de 1 millón de dólares si reclama una compensación económica, de hasta 140 dólares por cada día que estuvo preso siendo inocente. Joaquin Ciria Joaquín Ciria | Credit: Northern California Innocence Project SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposa Yojana Paiz dijo a Noticias Univision 14 que no siente ira, solo agradecimiento de tener a Joaquín Ciria reunido con su familia. Su hijo Pedro tenía semanas de nacido cuando Joaquín fue condenado y no pudo crecer junto a su padre. Joaquin Ciria Joaquín Ciria | Credit: Northern California Innocence Project El joven solo ha podido ver a su padre cuando lo visitaba en prisión. Yojana asegura que no hay suma de dinero que pueda devolverles el tiempo que perdieron durante las tres décadas que su esposo estuvo tras las rejas sin razón.

