Jirafa mata a una bebé de 16 meses al pisotearla junto a su madre El triste suceso tenía lugar en una reserva natural de África. La madre de la pequeña también sufrió el ataque y se encuentra en estado crítico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles, una madre de 26 años y su hija de 16 meses fueron atacadas por una jirafa en la reserva de Kuleni en la región de Hluhluwe. Según dijo la portavoz de la policía, Nqobile Gwala, a la agencia AFP, el animal las pisoteó a ambas sin, aparentemente, una razón clara. Un hecho señalado por muchos como muy extraño ya que este tipo de mamífero no suele reaccionar de forma tan agresiva. Por el contrario, están familiarizados con las personas debido a las miles de visitas que reciben. Jirafa Jirafa mata a una bebé de 16 meses | Credit: (Photo by Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images) Madre e hija fueron inmediatamente atendidas por los servicios médicos. A pesar de los intentos, la niña no sobrevivió a los duros golpes. Su madre, en cambio, se mantiene con vida, aunque en estado crítico. "La niña fue llevada a la sala de médicos más cercana, donde murió, y la madre fue trasladada al hospital para recibir atención médica y se informa de que se encuentra en estado crítico. Las circunstancias que rodean el ataque aún se están investigando", señaló la portavoz de policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El departamento de policía abrió una investigación para intentar esclarecer el caso. Aunque se ha dicho que podría haber sido en un intento por proteger a su s crías, no ha sido oficialmente confirmado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jirafa mata a una bebé de 16 meses al pisotearla junto a su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.