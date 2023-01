La primera dama Jill Biden visita a la Virgen de Guadalupe y comparte con mujeres emprendedoras en México La primera dama estadounidense Jill Biden visitó la Basílica de Guadalupe y compartió estas palabras con un grupo de mujeres mexicanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jill Biden Mexico City Credit: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/The Grosby Group Jill Biden está de visita en México, donde se unió al presidente estadounidense Joe Biden. Junto a su esposo representará a Estados Unidos en la Cumbre de Líderes de America del Norte, donde Joe Biden tendrá importantes diálogos con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. La primera dama visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe, llevando flores y honrado a la Virgen Morena venerada por el pueblo mexicano. La primera dama mexicana —Beatriz Gutiérrez Müller, quien la recibió al llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez— le regaló un collar de la Virgen de Guadalupe cuando ambas se conocieron por primera vez en la Casa Blanca en mayo. La doctora Biden llevó una vela a la Virgen de Guadalupe, dejando la suya junto a otras velas de sus fieles seguidores, que cada año hacen un peregrinaje masivo para celebrarla. La agenda de la primera dama en México se enfocará en fortalecer las conexiones culturales entre ambos países y empoderar a las mujeres y niñas mexicanas. Jill Biden Basilica de Guadalupe, Mexico City Jill Biden, Basilica de Guadalupe, Mexico City, 8 de Enero, 2023. | Credit: RODRIGO OROPEZA/AFP via Getty Images En su visita a tierra azteca, Jill Biden asistió a un partido de tocho bandera y fútbol americano de niños mexicanos de diversas escuelas, reporta el diario El Universal. "Soy una gran aficionada a la NFL. En el avión de camino a México vi el partido entre los Eagles y los Giants. Estuve platicando con Sofía (una de las jóvenes que participó del evento) y me di cuenta que esto ayuda a empoderar a las niñas y enseña los valores de respeto, integridad", dijo. "El deporte es el lenguaje universal del mundo. Muestra cómo los niños de todo el mundo juegan entre ellos y dan un mensaje de unidad", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La doctora Biden también asistió a un evento de empoderamiento femenino en México, dando un emotivo discurso ante un grupo de mujeres mexicanas. "Conocer a mujeres como ustedes es tan inspirador para mí y por eso es tan importante elevar sus historias, para que puedan inspirar también a otros. Estoy tan honrada de estar aquí", dijo. "Las mujeres curamos y cuidamos, enseñamos y construimos, lideramos y soñamos para mejorar nuestro mundo —cada día. Nunca hemos estado silentes, pero a las mujeres nos han silenciado. Para muchas mujeres alrededor del mundo simplemente levantar la voz es una batalla", añadió. Jill Biden arrives in Mexico City Jill Biden en Ciudad de Mexico, 2023 | Credit: RODRIGO OROPEZA/AFP via Getty Images "Cuando las mujeres son dejadas atrás o apartadas, nos daña a todos", afirmó. "Pero cuando las mujeres tienen las oportunidades que merecen no hay límite de lo que pueden lograr".

