El asesinato de Mauricio Leal, peluquero de los famosos, estremeció a Colombia. ¡Su asesino confiesa todo! El estilista colombiano Mauricio Leal fue asesinado junto a su madre. La persona culpable del crimen es alguien de la familia. ¡Los detalles del caso! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mauricio Leal era un reconocido estilista colombiano que peinaba a presentadoras de televisión, famosas actrices y reinas de belleza en su salón de belleza. El peluquero de 47 años estaba por firmar colaboraciones con el certamen Miss Universo y Victoria Secret, reporta el diario El País. Su brutal asesinato estremeció a Colombia. En noviembre del 2021, Mauricio fue encontrado muerto en la cama junto a su madre Marlene Hernández, con una nota de suicidio. La nota, escrita a mano, decía: "Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Todo mi amor, perdóname mamá". Si bien, al principio aparentaba tratarse de un caso de homicidio y suicidio —en el que Mauricio había matado a puñaladas a su madre y luego se había quitado la vida— el estilista fue brutalmente asesinado. En enero del 2022, su hermano Jhonier Leal, confesó haber asesinado a Mauricio y a la madre de ambos. "Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y, luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión superimportante y muy personal: de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía", dijo Jhonier en la corte, según reportó RCN Radio. En noviembre, Jhonier—que vivía en la casa con su hermano y su madre— aseguró ser inocente cuando un empleado encontró los cuerpos sin vida de las víctimas. Dijo a las autoridades que los había dejado a ambos en la casa desayunando. Sus autopsias revelaron que llevaban más de 30 horas muertos cuando fueron encontrados, y que el estilista había tomado una medicina para dormir, Zopiclona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mauricio Leal Mauricio Leal | Credit: Instagram/@MauricioLeal Mauricio—soltero y sin hijos— hizo una gran fortuna y al parecer su hermano soñaba con quedarse con sus bienes después de su muerte. Según la fiscalía, Jhonier mató a ambos con un cuchillo, luego transportando el cadáver de su madre a la cama de su hermano, y escribiendo la falsa nota de suicidio. Al confesar el doble homicidio, Jhonier pidió perdón. "Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme a que jamás volverá a acontecer", añadió Jhonier en la corte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El asesinato de Mauricio Leal, peluquero de los famosos, estremeció a Colombia. ¡Su asesino confiesa todo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.