Acusan en Colorado a una madre hispana de intentar lanzarse a un acantilado con sus 4 hijos y sus perros Jessica Dawn Garcia, una madre hispana de 42 años, ha sido acusada de querer intentar tirarse en su auto por un acantilado con sus 4 hijos y sus perros dentro. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Una madre hispana de 42 años ha sido acusada en Colorado de querer tirarse por un acantilado en su auto en el que también viajaban sus cuatro hijos y sus dos perros. La familia sobrevivió gracias a la valiente intervención de uno de los niños – de 13 años- que saltó por una ventanilla para pedir ayuda a la policía. Jessica Dawn Garcia enfrenta cuatro cargos de intento de homicidio vehicular y cuatro cargos más por abuso infantil, según confirma la oficina del sheriff del condado de Mesa. De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por People, el pasado 30 de marzo, hacia las 5:00 p.m., hora local, policías respondieron a un llamado al Monumento Nacional de Colorado. La solicitud de auxilio era de un niño que aseguraba que acababa de saltar de un auto en movimiento y que su madre “estaba intentando matarlo”. El menor también alertó a las autoridades sobre la presencia de otros tres niños y dos perros que aún se encontraban en el interior del auto y que iban camino al acantilado. La policía rastreó entonces el auto de García, un Ford Fiesta que estaba parado en sentido contrario en una intersección de la entrada Oeste al monumento. Cuando localizaron el vehículo, éste se encontraba a unos 10 pies del precipicio “con las llantas orientadas hacia el vacío”. En el sitio los oficiales se pudieron percatar de la existencia de marcas en el terreno que indicarían que el auto de la mujer frenó violentamente y luego se resbaló, muy cerca a a pendiente”. Image zoom Mesa County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según policías que acudieron a la escena de los hechos lo primero que hizo la mujer al percatarse de su presencia fue decir: “Yo no iba a empujarlos”. Ahí mismo, uno de los niños que se encontraban en el vehículo le dijo a uno de ellos que su madre creía que “la tierra está corrupta” y que ella quería “que ellos pudieran ir a casa”. García se encuentra bajo custodia de las autoridades y su fianza ha sido fijada en $5,000. El 16 de abril tiene cita en corte para escuchar sus cargos. EDIT POST

