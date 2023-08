Jero Freixas, la estrella de las redes sociales que vive el sueño de todo fanático del fútbol El influencer argentino Jero Freixas jamás imaginó que su amor por el fútbol acabaría convirtiéndole en una estrella de las redes y permitirle compartir con ídolos como Leo Messi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A mediados del 2018, justo cuando el mundo se encontraba en medio de la euforia del Mundial de Rusia, la vida del argentino Jero Freixas comenzó a tomar un rumbo inesperado. Un divertido video que colgó en sus redes sociales se convirtió en un fenómeno viral que le dio la vuelta al mundo. En aquel recordado sketch - grabado en su auto junto a su esposa, Jose de Cabo - los dos dieron vida a una cómica discusión. El punto de la discordia era si asistían o no a una boda ya que coincidía con algunos partidos del Mundial. Para Jose era inaceptable no asistir a la boda por ver un encuentro en el que ni siquiera jugaba Argentina, pero Jero no quería perderse ni uno solo de los partidos. Millones de amantes del fútbol se identificaron con la situación. Cinco años después, su amor por la actuación y el fútbol aún se ve plasmado en cada una de las divertidas historias que comparte a diario en sus plataformas digitales. Hoy en día es uno de los creadores de contenido más populares del momento, acumulando millones de seguidores en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. "Son muchas emociones, muchas cosas lindas que me está dando hoy mi profesión", comparte Freixas en entrevista con People en Español. "Soñaba con ser actor de chico, pero no imaginaba que lo iba a poder combinar con mi otra pasión que es el fútbol". Ese sueño ahora hecho realidad le ha abierto las puertas a asistir a los mayores eventos de este deporte y a poder conocer a ídolos como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Ronaldo Nazário, Carlos Valderrama o Antoine Griezmann. "Yo represento al hincha a través de mis videos. Eso es muy lindo, no solamente generar risas, no solamente que la gente se pueda reír, sino que la gente se pueda sentir acá … Lo que me dice la gente es que se sienten identificados porque quisieran estar acá, quisieran estar en el Mundial, quisieran estar en la Champions, quisieran estar en el All-Star Game o viendo a Messi en el Inter [de Miami]", comparte. Jero Freixas y Lionel Messi Jero Freixas y Lionel Messi | Credit: Cortesía de Jero Freixas Desde luego, Jero también se sumó a la fiesta que por estos días disfruta el fútbol con la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 y destacó el gran progreso que ha tenido el deporte durante los últimos años. "Estoy feliz con esto que está pasando, porque el fútbol necesita del crecimiento del fútbol femenino", dice el comediante, quien añade que entre sus seguidores también se encuentran numerosos jugadoras profesionales. "Definitivamente ha sido un crecimiento increíble, pero aún así falta mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El creador de contenido argentino recientemente se convirtió en embajador de la MLS y esto le permitió experimentar la "Messimanía" que se ha desatado en todo Estados Unidos tras la publicitada llegada del goleador rosarino al Inter de Miami. "Hay mucho latino que sigue la MLS y bueno, el latino ve muchos de nuestros videos, así que me siento como en casa. Caminar por Miami es caminar por Latinoamérica y eso pasa con el Inter Miami, es como el equipo de todos", asegura Freixas. A pesar de que ya han pasado cinco años desde que publicó aquel icónico video que lo llevó a la fama, cada nueva experiencia que le regala su popularidad continúa siendo como un tesoro que guarda en su corazón futbolero. Como cuando pudo vivir, sufrir y llorar viendo en vivo a Argentina ganar su tercer título mundial en Qatar 2022 o como cuando fue invitado a la despedida del jugador argentino Maxi Rodríguez y jugó en un estadio a reventar junto a su gran ídolo Lionel Messi. "No quiero perder la sorpresa, el niño que tengo adentro y no me quiero acostumbrar a que pasen estas cosas. Entonces cada cosa que me pasa es una sorpresa y creo que es lo que la gente ve, la gente ve transparencia", concluye.

