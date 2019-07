¿Quién es el multimillonario estadounidense acusado de abuso sexual de menores? El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, de 66 años, acusado de abusar sexualmente de decenas de menores de edad. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, de 66 años, fue arrestado el sábado y enfrenta cargos de tráfico de menores de edad para prostitución. El hombre fue acusado de traer a chicas menores de edad a sus casas en Manhattan y Palm Beach para tener sexo con ellas. Una de sus víctimas tendría 14 años, según los fiscales. El financista asegura que no es culpable de los cargos en su contra por tráfico sexual y está esperando su juicio. Epstein fue detenido por autoridades federales en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey cuando regresaba del extranjero y fue trasladado al Centro Correccional de Manhattan. El lunes se presentaron los cargos en su contra en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Se le acusa de pagarle a menores de edad en efectivo por actos sexuales y de usar a algunas de estas jóvenes para reclutar a otras chicas menores de edad para prostitución. “De esta manera, Epstein creó una vasta red de víctimas menores de edad para él explotarlas sexualmente en lugares que incluyen Nueva York y Palm Beach (Florida)”, detalla el comunicado de la fiscalía. También se acusa a Epstein de pagarle a menores para que le dieran masajes estando desnudas o semidesnudas y abusar sexualmente de ellas. El famoso financista permanecerá en custodia policial hasta que se determine si será eligible para salir libre bajo fianza. La fiscalía argumenta que no debe recibir libertad provisional ya que existe “riesgo de fuga”.

