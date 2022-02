Presidente de CNN renuncia tras no revelar que tenía una relación amorosa con una colega en la empresa Jeff Zucker renunció a la presidencia de CNN y se disculpó por no revelar antes que tenía una relación amorosa con una colega en la cadena. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeff Zucker Credit: Michael Loccisano/Getty Images for WarnerMedia

Jeff Zucker anunció que renuncia a la presidencia de la cadena CNN en un memo a sus empleaos enviado el miércoles, reporta PEOPLE. El ejecutivo de 56 años está renunciando a su posición de presidente de CNN Worldwide. Zucker explicó que su decisión de irse de la cadena tiene que ver con no haber revelado antes que estaba teniendo una relación amorosa con una colega en la cadena. Si bien era una relación amorosa "de mutuo acuerdo", expresó que lamentaba haber mantenido esta noticia en privado hasta ahora. "Como parte de la investigación sobre la carrera de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensual con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado por más de 20 años", dice su declaración. "Yo reconocí que la relación había evolucionado en años recientes. Se requería que yo lo revelara cuando comenzó [la relación], pero no lo hice. Yo me equivoqué, y como resultado, estoy renunciando hoy". Si bien Zucker no reveló la identidad de esta colega en el memo, la cadena confirmó que su relación sentimental es con Allison Gollust, su directora de mercadeo. Gollust seguirá trabajando en CNN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jeff Zucker Credit: (Mike Coppola/Getty Images for WarnerMedia) "Llegué a CNN en enero 28 del 2013. Tuvimos nueve años maravillosos", añadió Zucker. "Realmente deseo que mi carrera aquí hubiese terminado de otra manera, pero fue un camino maravilloso y amé cada minuto". Zucker agradeció el apoyo de sus "talentosos" colegas en CNN y Turner Sports, aplaudiéndolos por los éxitos que lograron y deseándoles lo mejor en el futuro. Jason Kilar, el CEO de Warner Media, la compañía que es dueña de CNN dijo que ha aceptado la renuncia de Zucker. "Agradecemos a Jeff por sus contribuciones durante los últimos 9 años", expresó, según CNN. Jeff Zucker Credit: (J. Countess/Getty Images) Antes de liderar CNN Worldwide, Zucker fue presidente de NBCUniversal. El ejecutivo estuvo casado con Caryn Nathanson de 1996 al 2019 y tuvieron cuatro hijos juntos.

