"Quiero olerte": los candentes mensajes de Jeff Bezos a su supuesto nuevo amor Mayra Mangal Ay señores, la que se ha armado por el supuesto affaire Jeff Bezos con una periodista mexicoamericana. Luego de que el dueño de Amazon anunciara este miércoles que se divorciaba de la mujer con quien estuvo casado por 25 años, explotó la bomba cuando Pagesix reveló esa misma tarde que Bezos tenía desde hace tiempo un candente romance con una mujer casada y que su nombre era Lauren Sanchez. Según se dice, a lo largo de varios meses Bezos, de 54 años, y Sanchez, de 49, sostuvieron un affaire cuyas fotos y detalles estaban por explotar gracias a un escandaloso reportaje de la revista National Enquirer donde se ventilaría la historia. Por dicho medio se revelaban los candentes mensajes de texto que supuestamente él le envió a ella diciéndole cosas como “Te amo chica vivaz. Te lo voy a demostrar con mi cuerpo, con mis labios y con mis ojos muy pronto.” En otro texto Bezos supuestamente dijo: “Quiero olerte, quiero respirarte. Quiero abrazarte fuerte…quiero besar tus labios…te amo. Estoy enamorado de ti”. Lauren Sanchez con su aún marido, Patrick Whitesell (izq.) y Jeff Bezos. Todd Williamson/Getty Images for Amazon Studios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha publicación la pareja sostuvo encuentros íntimos en por lo menos 6 ocasiones en un plazo de 14 días, incluyendo durante la reciente celebración del día de padres de familia en el campus escolar de uno de los hijos de Bezos, celebrado en el prestigiado MIT de Massachussetts. Sanchez es una experimentada reportera nacida en Nueva México y ex conductora Good Day LA (FOX Los Ángeles). Está casada con el poderoso productor de Hollywood Patrick Whitesell. Y aunque Sánchez como Bezos permanecían unidos legalmente a sus respectivos consortes, la primera se había separado de su marido en el otoño y Bezos atravasaba por una crisis matrimonial desde hace tiempo, según indican múltiples fuentes. “Patrick y Lauren socializaban con Jeff Bezos y su esposa por años, porque ambas [ahora ex] parejas tenían casas en Seattle”, dijo una fuente a PageSix. “Luego Lauren fue contratada para trabajar con Blue Origin, uno de los proyectos de Bezos, una compañía de proyectos espaciales, como piloto de helicópteros. Ella ha estado realizando tomas aéreas para Bezos”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.