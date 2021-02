Close

¡Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, anuncia un gran cambio! A sus 57 recién cumplidos, el hombre con más dinero del planeta cambia de puesto. ¿A qué te dedicarías tú si fueras él? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy Jeff Bezos anunció una gran noticia en el mundo de los negocios: el tercer trimestre del año dejará su cargo como presidente ejecutivo de Amazon, la empresa que él mismo fundó en 1995 y que le encumbró a través de los años a convertirse en el hombre más rico del planeta, como anunció Forbes el año pasado. En su lugar quedará Andy Jassy, quien ha acompañado a Bezos en su fantástica aventura empresarial casi desde sus comienzos. En la actualidad, el futuro presidente ejecutivo del gigante tecnológico es el director de la división encargada del negocio de la nube, Amazon Web Services, la que más ingresos genera. "Ser el presidente ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y es demandante", escribió Bezos en una carta dirigida a sus empleados. "Cuando tienes una responsabilidad así, es difícil poner atención en otra cosa", confesó. Image zoom Credit: Jon Kopaloff/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como presidente del directorio", dijo hablando de su nuevo puesto, "seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Fondo Day 1, el Fondo Bezos Earth, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía", dijo para despejar dudas, "y esto no quiere decir que me esté jubilando. Me apasiona el impacto que creo que estas organizaciones pueden tener". Si faltaba algo para que las ganancias de Amazon subieran como la espuma, en 2020 llegó la pandemia, algo que impulso todavía más las compras online. La compañía, en su último reporte, ha superado todas las proyecciones de Wall Street en ventas y beneficios. Durante el último año, las acciones han crecido cerca de un 70%.

