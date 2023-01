Muere Jay Briscoe, luchador de Ring of Honor, a los 38 años El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras la trágica pérdida a destiempo de una de sus estrellas en la categoría de parejas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El célebre luchador y campeón de Ring of Honor (ROH) Jay Briscoe murió en un accidente automovilístico el martes a los 38 años. Briscoe, quien fue considerado uno de los mejores de todos los tiempos en la lucha por parejas junto a su hermano Mark Briscoe, falleció en un choque en Laurel, DE en el que también murió otra persona y otras dos fueron trasladadas de urgencia al hospital, según informó la policía local en un comunicado. La noticia se volvió viral cuando el CEO de All Elite Wrestling y propietario de ROH, Tony Khan, compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que envió sus condolencias a la familia del fallecido. Jay Briscoe y Mark Briscoe Credit: Photo by Cindy Ord/Getty Images "Lamentablemente, Jamin Pugh falleció. Conocido por los fanáticos como Jay Briscoe, fue una estrella en ROH durante más de 20 años, desde el primer programa hasta el día de hoy. Jay y su hermano Mark dominaron ROH, reinando como campeones hasta el día de hoy. Haremos lo que podamos para mantener a su familia. Descansa en paz Jamin", tuiteó el empresario el martes. Las autoridades informaron que el accidente ocurrió el 17 de enero alrededor de las 5:00 p.m. cuando una camioneta Chevrolet 2500 plateada del 2019, por razones desconocidas, cambió al carril que va en dirección contraria y chocó de frente con otra Chevrolet modelo 2500 del 2016. La declaración policial explica que la conductora del modelo 1500 fue identificada como Lillyanne Ternahan, de 27 años, llevaba el cinturón de seguridad, mientras que Pugh y el otro conductor no. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ambos conductores fueron declarados muertos en la escena. Los dos pasajeros en la camioneta de Pugh, identificados como su hija de 12 años y su hija de 9, estaban debidamente asegurados. Ambas niñas fueron llevadas en ambulancia a un hospital del área y fueron ingresadas en estado crítico", se lee en la nota de prensa. Pugh y su hermano Mark, conocidos como Dem Boys, fueron 12 veces campeones mundiales en parejas de ROH. "Con gran pesar lamentamos el trágico fallecimiento de Jamin Pugh, conocido por los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo como Jay Briscoe", reza una declaración en el sitio web de ROH. "Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus fans".

