Estudiante de 22 años fue apuñalada y encontrada muerta dentro de una maleta ¿Quién es el sospechoso? Jasmine Pace, de 22 años, fue apuñalada múltiples veces y encontrada muerta dentro de una maleta. Su novio Jason Chen fue arrestado. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jasmine Pace, una estudiante de 22 años de Tennessee College, fue encontrada muerta dentro de una maleta. Tras ser esposada, la joven fue apuñalada 60 veces, según las autoridades. Su novio Jason Chen, de 22 años, fue arrestado, reporta PEOPLE. El hombre enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Jasmine. Según las autoridades, el cadáver de Jasmine fue cubierto en bolsas de basura antes de ser escondido dentro de una maleta. La estación WRCB-TV reporta que Chen supuestamente ató a la joven de pies y manos antes de apuñalarla múltiples veces. Los padres de Jasmine reportaron su desaparición el 26 de noviembre después de que sus padres informaran que no la habían visto en cuatro días. Según WTVC-TV, al llegar al apartamento de Chen, los investigadores encontraron manchas de sangre en varias habitaciones y productos de limpieza. También encontraron la licencia de conducir de Pace y sus tarjetas de crédito.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jasmine Pace stabbed by boyfriend Jasmine Pace | Credit: DADE COUNTY SHERIFF'S OFFICE Chen fue encontrado en casa de su familia y fue arrestado el 29 de diciembre. El 1 de diciembre las autoridades encontraron una maleta que contenía los restos de Jasmine en una carretera en Chattanooga. Chen está en la cárcel y tiene una fianza de $5 millones de dólares. Ya tiene un abogado que lo representa, Joshua Weiss, quien no ha respondido aún a las llamadas de PEOPLE. Chen tendrá que regresar a la corte el 16 de febrero del 2023. Si eres víctima de violencia doméstica, llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible 24/7 en más de 170 idiomas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estudiante de 22 años fue apuñalada y encontrada muerta dentro de una maleta ¿Quién es el sospechoso?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.