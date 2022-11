Padre acusado de matar a su esposa, a su hijo de tres años y sus gemelos de seis meses y luego suicidarse La policía cree que Jasen Michael Hudgens mató a su esposa Marla Jordan Hudgens y a sus hijos— Christopher, de 3 años y los gemelos Gwen y Faye, de 6 meses— y luego se suicidó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía sospecha que las muertes de una familia en Phoenix son debido a un caso de homicidio y suicidio. Según las autoridades, Jasen Michael Hudgens, de 44 años, mató a su esposa Marla Jordan Hudgens, de 40, a su hijo, de 3 años, y a los gemelos Gwen y Faye, de 6 meses. Varios medios reportan que la niñera de la familia encontró los cadáveres y llamó a la policía. La policía reveló que encontraron tanques de propano abiertos dentro de la casa. También encontraron una línea de gas que no estaba conectada a ningún electrodoméstico en la cocina. La policía recibió una llamada sobre un fuerte olor a gasolina en la residencia y una persona que estaba inconsciente. Al llegar, encontraron varios muertos, reporta PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jasen Michael Hudgens, Marla Jordan Hudgens y su hijo Credit: Facebook Encontraron los cadáveres de dos adultos y de tres niños. Marla era abogada y trabajaba en el despacho de Lewis Roca en Phoenix. Ken Van Winkle Jr., un colega de la abogada, dijo que estaban "en shock" tras enterarse de la tragedia. Van Winkle Jr. describió a Marla como una madre amorosa, una amiga leal y una abogada entregada a sus clientes. Si estás experimentando violencia doméstica llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible 24/7 y se habla español. Si tú o alguien está considerando el suicidio, llama al 988, manda la palabra "STRENGTH" en un mensaje de texto al 741741 o visita 988lifeline.org.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Padre acusado de matar a su esposa, a su hijo de tres años y sus gemelos de seis meses y luego suicidarse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.