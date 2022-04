El brutal asesinato de una mujer en Luisiana fue grabado y trasmitido por Instagram Live Earl Lee Johnson Jr. fue arrestado y enfrenta cargos por matar a puñaladas a Janice David. El hombre fue acusado de grabar el brutal crimen y trasmitirlo por Instagram Live. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer de 34 años fue asesinada en Luisiana y el crimen fue grabado y trasmitido por Instagram Live. L'Jean McKneely, el sargento de la policía de Baton Rouge, dijo a la prensa que Earl Lee Johnson Jr., de 35 años, había sido arrestado y había confesado que mató a Janice David. Johnson enfrenta cargos de asesinato en primer grado. El sargento reveló que la matanza fue grabada y el hombre trasmitió el asesinato por Instagram Live. Personas que vieron el gráfico video lo reportaron a la policía. Janice David fue golpeada y asesinada a puñaladas, reporta PEOPLE. El cuerpo desnudo de la víctima fue encontrado dentro de un carro que dejaron estacionado frente a un edificio. Johnson supuestamente le confesó a los investigadores que había matado a la mujer después de que ambos pasaran días consumiendo drogas juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Janice David Janice David | Credit: Facebook "La asfixió, la golpeó, la apuñaló", dijo el sargento McKneely. "Después trató de quemar el carro". Janice David Janice David | Credit: Facebook El sargento dijo que trasmitir el asesinato era "un acto muy macabro". Johnson fue arrestado el lunes en la noche después de supuestamente robarse un carro, añadió McKneely. Earl Lee Johnson, Fatal Attack Livestreamed, Baton Rouge, United States - 19 Apr 2022 Earl Lee Johnson | Credit: Uncredited/AP/Shutterstock Johnson está en la cárcel sin derecho a fianza y no se ha revelado si ya tiene un abogado que lo represente.

