Niño de 7 años muere tras ser golpeado y quemado: su padre es arrestado El padre de Jaevion Riley, de 7 años, fue arrestado después de que el niño muriera como resultado de una golpiza y de quemaduras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de 7 años murió tras sufrir una golpiza y quemaduras. Su padre Murtadah Mohammad fue arrestado. La madre de Jaevion Riley, quien compartía la custodia de su hijo con el padre del pequeño, dijo que trató de evitar esta tragedia, pero nadie le hizo caso, reporta PEOPLE. Jaevion Riley fue encontrado inconsciente y sin respirar en un apartamento de Manchester, N.H., el 17 de enero. Según reportes, el menor sufrió quemaduras severas y fue llevado a un hospital en Boston. El pequeño murió como resultado de sus heridas tras estar en coma. Hay una autopsia pendiente, según las autoridades. El padre del niño, Murtadah Mohammad, enfrenta cargos de agresión, falsificar evidencia física y de poner en peligro el bienestar de un niño. "Es absolutamente espantoso, horrible", dijo la madre del niño, Rainah Riley, al canal NBC 10 Boston. "Parece que es de agua hirviendo o aceite, o tal vez le prendió fuego", añadió la madre sobre las heridas del niño. "Este hombre estaba tratando de matar a mi hijo". Jaevion Riley Jaevion Riley SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de la tragedia, la madre trató de alertar a las autoridades pero no hicieron nada, dice ella. Después de ella separarse de Mohammad, de 25 años, y compartir la custodia del niño con él, ella comenzó a ver señales de abuso como moretones, dijo la madre a NBC 10. La madre asegura que llamó para que fueran a visitar al niño cuando estaba con su padre y se aseguraran que todo estaba bien, pero nadie la ayudó. "El sistema no solo le falló a mi hijo, también a muchos otros niños", dijo. "Se tiene que hacer algo". Murtadah Mohammad Murtadah Mohammad | Credit: Manchester Police Department Según documentos de la corte, Mohammad le dijo a la policía que había dejado una olla con agua caliente en la estufa para cocinar y luego se metió a bañar. El hombre dijo que no había visto lo que le pasó al niño. La policía reveló que encontraron muchas inconsistencias en su testimonio y que Mohammad supuestamente luego le dijo a las autoridades que él había usado agua caliente y cables eléctricos para disciplinar a su hijos por mentir. El caso sigue bajo investigación.

