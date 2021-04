Falleció la leyenda dominicana de la lucha libre Jack Veneno La tierna despedida del icónico luchador por parte de su hijo nos rompió el corazón. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de una larga batalla contra el cáncer, hoy se dio a conocer la triste noticia de que la leyenda dominicana de la lucha libre, Jack Veneno, había fallecido. Rafael Antonio Sánchez, que era su verdadero nombre, llegó a ganar la National Wrestling Alliance (NWA) en el año 1982 aunque, según recordó el portal de ESPN Deporte, su premio no fue reconocido por unas extrañas circunstancias que rodearon la lucha. Las redes se vieron inundadas de recuerdos hacia "el campeón de la bolita del mundo" o "el hijo de doña Tatica", pero el mensaje más conmovedor de todos fue el de su propio hijo desde las redes oficiales de su padre: "No hay mayor satisfacción que poder despedir a tu padre con un sentimiento del deber cumplido, a Dios las gracias por permitirme honrarlo, cuidarlo y ponernos al día en todos los puntos de nuestra relación Padre/Hijo, despedirte y verte salir de la casa sin vida duele y duele mucho papi, pero sabemos que está con tu creador y que tu Jesús amado te recibe en amor", escribió su hijo desde las redes oficiales del icónico luchador. Jack Veneno hijo Image zoom Credit: IG Jack Veneno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Papi no me quedo con nada pendiente entre tú y yo, sí me queda la satisfacción de haberte cuidado y acompañado durante esta ardua batalla, que para los terrenales acaba aquí, pero para los que hemos creído, la verdad es que sabemos que retornas a casa a descansar. Campeón te despido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tú, tan amado y querido, Dios lo eligiera para ser mi padre. Te amo papá y Vuela Alto CAMPEÓN", finalizó. Descanse en paz.

