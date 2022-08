Esposo atrapa a su mujer presuntamente poniéndole veneno a su bebida Una dermatóloga en California fue arrestada después de que su esposo la acusara de intentar envenenarlo, poniendo Drano en su limonada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yue Yu, una dermatóloga en California fue arrestada después de que su esposo la acusara de intentar envenenarlo. Jack Chen dijo que captó a su esposa en video poniendo Drano en su limonada, reporta PEOPLE. Yue Yu, de 45 años, fue arrestada el 4 de agosto después de que su esposo la acusara de tratar de envenenarlo en múltiples ocasiones con un líquido tóxico para limpiar los desagües de la ducha y el fregadero, reportan medios como CBS Los Angeles y ABC News. La pareja había estado casada por 10 años, informó el departamento de policía de Irvine. Jack Chen se había sentido enfermo durante semanas y comenzó a sospechar de su esposa al notar un sabor químico en su limonada, detallan documentos de la corte. El hombre dijo a las autoridades que captó a su mujer en video echándole Drano a sus alimentos, usando una cámara escondida que él puso en la cocina. Yue Yu acusada de envenenar a su esposo Yue Yu | Credit: IRVINE POLICE DEPARTMENT Según la policía, el esposo sufrió daños internos, pero esperan que se recupere. Según reporta ABC News, Yu —que también usa el hombre Emily— es directora de dermatología en Mission Heritage Medical Group. La mujer fue liberada tras pagar una fianza de $30,000, reportó Good Morning America. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN yue yu mugshot with background Credit: IRVINE POLICE DEPARTMENT "Esta es una manera increíblemente íntima de cometer un asesinato", dijo el abogado de Chen, Steven Hittleman a Good Morning America. "Ella tenía que saber cuál era su rutina, cuales eran sus preferencias. Es una manera metódica, íntima, horrible de matar a alguien". Chen ha pedido el divorcio y la custodia completa de sus dos hijos y acusó a su esposa de abusar físicamente y verbalmente a sus hijos, según documentos de la corte. Por su parte, el abogado de Yu, dijo a ABC que su clienta niega categóricamente haber tratado de envenenar a su esposo o cualquier otra persona y también niega las acusaciones de abuso contra sus hijos. "Estamos muy consternados de que estas acusaciones falsas están siendo usadas por su esposo para ganar una ventaja en el caso de divorcio en contra de ella que él presentó recientemente", añadió el abogado de Yu. La mujer tendrá que presentarse en la corte en noviembre.

