Ivanka Trump criticada por promover una lata de frijoles Goya en las redes sociales Ivanka Trump se tomó una foto con una lata de frijoles negros Goya, promoviendo el lema de la marca "Si es Goya, tiene que ser bueno" y ha causado controversia. Mira las reacciones. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La más reciente publicación de Ivanka Trump en las redes sociales ha causado controversia. La hija del presidente Donald Trump se tomó una foto promoviendo una lata de frijoles negros Goya, celebrando el lema de la marca "Si es Goya tiene que ser bueno". La empresaria estadounidense de 38 años y asesora del presidente ha sido criticada por usar su poderosa posición como oficial de la Casa Blanca para promover un producto, algo que va en contra de las leyes de ética del Gobierno. Entre las críticas que recibió Ivanka en comentarios de sus seguidores en Instagram es que "nunca ha ni siquiera probado los frijoles negros" y "lo que debería estar promoviendo es el uso de las mascarillas de protección" durante la pandemia del coronavirus. La controversia comenzó la semana pasada cuando el CEO de Goya, Robert Unanue, dijo durante una conferencia de prensa que "todos somos realmente bendecidos" de tener a Donald Trump como presidente. Los opositores de Trump mostraron su descontento, pidiendo que se boicoteara a Goya y dejaran de comprar los productos de comida y sazones latinos de la marca. La asesora de comunicaciones de la Casa Blanca, Carolina Hurley, expresó en un comunicado que no deberían criticar a Ivanka por mostrar "su apoyo personal a una compañía que ha sido injustamente burlada, boicoteada y ridiculizada" por apoyar a la administración de Donald Trump. "Ivanka está orgullosa de este fuerte negocio de dueños hispanos con profundas raíces en Estados Unidos y está en todo su derecho de expresar su apoyo personal" a la marca, enfatizó Hurley. Image zoom (Alex Wong/Getty Images) Por su parte, Goya Foods expresó en su cuenta de Instagram su apoyo a la comunidad hispana. A través del programa Goya Gives, la marca prometió donar dos millones de libras de comida a familias necesitadas en Estados Unidos y Puerto Rico. "Somos bendecidos de vivir en el mejor país del mundo, una nación compuesta de personas de todas las naciones", dice el mensaje que compartió la marca en las redes sociales. Goya Foods —fundada en 1936 por inmigrantes españoles— ofrece más de 2,500 productos típicos de España, el Caribe, México, Centroamérica y Sudamérica. Image zoom (Drew Angerer/Getty Images) Unanue reaccionó a la críticas que ha enfrentado tras hacer público su apoyo a Donald Trump. "Haces un comentario positivo y de repente eso no es aceptable", dijo a Fox News. "No voy a pedir disculpas". Trump —haciendo oídos sordos a las críticas— también mostró su apoyo a la marca, posando con varios productos Goya en la oficina oval para una foto que publicó en Instagram.

