La joven dominicana Isabel Torrón es la prueba de que los sueños nunca son muy grandes cuando se tiene voluntad, persistencia y talento. Con tan sólo 23 años y siendo aún una estudiante, ya trabaja para la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) de los Estados Unidos. Image zoom Torrón cuenta que cuando inició su educación universitaria en Rhode Island School of Desing, ella escuchó que varios compañeros habían aplicado para hacer una pasantía en la agencia espacial, por lo que decidió también aplicar. Gracias a su desempeño y tras concluir dos pasantías, obtuvo un trabajo a tiempo completo como Diseñadora de experiencia de usuario en el Centro de Investigación Ames de la NASA. He aquí algunas preguntas a las que respondió la talentosa joven en exclusiva para People en Español: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué consejos le darías a la juventud de hoy que a veces cree que sus sueños les quedan grandes? Para mí, pensar en mis sueños como metas me ha ayudado a convertirlos en algo tangible. De ahí es más viable entender qué decisiones puedes tomar dentro de tu situación actual para acercarte más a lo que quieres lograr. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Poder estar dentro de un ambiente de tan alto respeto histórico que trabaja para desarrollar y cumplir con misiones extraordinarias. ¿De qué parte de República Dominicana eres? ¿Cómo fue tu infancia? Soy de la capital, Santo Domingo. Durante mi infancia, siempre encontraba donde garabatear y estaba involucrada en diferentes clases de arte. También contaba con el apoyo de mis padres en tanto a mis decisiones de desarrollo profesional. ¿Cómo inició tu interés por el diseño industrial? Me interesé en el diseño industrial cuando vi que era el balance entre el aspecto técnico y el creativo para solucionar problemas.

