El luchador Irwin "la bestia" Rivera acusado de apuñalar a sus hermanas: los detalles El luchador mexicano Irwin "la bestia" Rivera fue arrestado por supuestamente apuñalar a sus hermanas. Según él, un "poder superior" se lo estaba ordenando. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El luchador mexicano Irwin Rivera ha sido arrestado por supuestamente apuñalar a sus dos hermanas mientras ellas dormían. La estrella de la UFC, de 31 años, fue acusado de intento de asesinato y fue detenido en el condado de Palm Beach. Según una declaración jurada obtenida por PEOPLE, la policía respondió a una llamada de emergencia en un apartamento en Boyton Beach, donde encontró a una mujer de 22 años, la hermana de Rivera, cubierta de sangre cerca de una carretera. La joven había sido apuñalada varias veces y sus pulmones habían colapsado. Dentro de la vivienda, los oficiales encontraron a su otra hermana mayor, de 33 años, que también había sido apuñalada múltiples veces. Las hermanas le contaron a la policía que estaban quedándose en el cuarto de huéspedes de Irwin Rivera, que se acostaron a dormir, y que ambas despertaron cuando su hermano supuestamente comenzó a apuñalarlas. Image zoom Credit: (Chris Unger/Zuffa LLC) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las víctimas fueron llevadas de emergencia al hospital, una en condición crítica y la otra en condición estable, reportó el diario Sun Sentinel. No se ha reportado nada más sobre su actual estado de salud. Rivera supuestamente huyó de la escena antes de que llegara la policía pero fue arrestado después. Según la policía, el luchador les confesó que había "matado" a sus hermanas porque "un poder superior" se lo había ordenado. En una declaración publicada en MMAFighting.com, la UFC expresó que la organización había sido informada por parte del equipo de manejo de Rivera de que el luchador había estado actuando de manera errática, batallando contra "problemas de salud mental". La UFC añadió que estaban investigando el incidente y que tomarían los pasos necesarios, ya sea para disciplinar o proveer "atención médica" al luchador. Image zoom Credit: (Chris Unger/Zuffa LLC) El manager de Rivera no ha respondido aún a las llamadas de PEOPLE ni ha comentado sobre el caso. El luchador, conocido por sus fanáticos como "la bestia", tenía una pelea pautada con Ray Rodríguez en marzo. No se ha reportado aún si Rivera ya tiene un abogado que lo represente.

