Inyectan a más de 1,000 personas en México con vacuna falsa contra la COVID-19 Las dosis fueron aplicadas en el estado de Campeche y habrían llegado de contrabando al país escondidas entre sodas y caramelos. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autoridades sanitarias en México han sonando las alarmas ante el reporte de que más de 1,000 personas recibieron dosis de vacunas falsas creyendo que les estaban aplicando la vacuna rusa "Sputnik V". Las inyecciones fueron aplicadas principalmente en el estado sureño de Campeche, en la península yucateca y son similares a un cargamento de contrabando decomisado el 17 de marzo en el aeropuerto de dicha entidad. Los fármacos le fueron inyectados a empleados de la empresa Karim's, suyo supuesto dueño es el paquistaní Mohamad Yusuff Amdani, según informa Aristegui Noticias en Ciudad de México. Taxistas, políticos locales y empresarios también recibieron la vacuna falsa en zonas de Mérida e incluso, la capital mexicana. Las víctimas de esta estafa también habrían recibido las inyecciones en las instalaciones del hotel Ocean View, ubicado en la Colonia Prado de la capital de Campeche, según confirma el diario Reforma. Este fraude sanitario podría estar conectado al mencionado contrabando de vacunas "Sputnik V" descubierto en el Aeropuerto Internacional de Campeche. Las autoridades lograron incautar mil 155 frascos "con lo equivalente a 5 mil 775 dosis de la vacuna rusa contra Covid-19" que estaban envueltos entre sodas y caramelos, según informó personal aduanal en un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR). Las vacunas Sputnik V son distribuidas directamente por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), aquí, un cargamento llegando a Buenos Aires: Vacuna Sputnik Image zoom Credit: Carlos Smiljan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Las falsas vacunas decomisadas en México estarían conectadas a un contrabando descubierto en Campeche y que iba escondido entre sodas y caramelos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los frascos iban escondidos en una avioneta Cessna con placas hondureñas y que según múltiples fuentes tenía a San Pedro Sula como su último destino. El piloto y sus seis cómplices fueron detenidos y al parecer se dieron a la fuga, aunque informes sobre su paradero se encuentran aún en entredicho. El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) confirmó por medio de un comunicado emitido este 19 de marzo que las vacunas incautadas en México son falsas tras analizar el diseño de los contenedores y las etiquetas. La investigación continúa.

Share options

Close Login

View image Inyectan a más de 1,000 personas en México con vacuna falsa contra la COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.