Invitados de una boda en Chile enloquecen con pastel de marihuana y video se hace viral en TikTok El hermano de una novia en Chile preparó un pastel de boda especial, con marihuana, y compartió videos en TikTok de los invitados bailando eufóricos tras probar este postre "mágico". ¡Mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una boda en Chile se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. Un joven chileno le preparó a su hermana un pastel de boda muy especial, con marihuana, y el efecto se hizo notar en los invitados de la fiesta. Álvaro Rodríguez, de 29 años, le puso marihuana a unos de los siete pisos del pastel de su hermana, reporta The New York Post. El joven compartió un video de los invitados bailando eufóricos tras probar este postre "mágico". El video ya tiene más de 14 millones de vistas en TikTok. El hombre, que vive en Santiago, compartió un video de los invitados bailando como niños al ritmo de la canción "Loca People" de Sak Noel. "Fue divertido," Alvaro contó a Jam Press. "La reacción más cómica fue la de mi tía. Recuerdo que le dolía la espalda y dos horas después de comerse el cake el dolor desapareció y estaba bailando como una adolescente". @@alvaroelias_ Álvaro aseguró que todos los invitados sabían que una parte del pastel contenía marihuana, y que solo los mayores de edad probaron esta parte del pastel. Bizcocho de boda con marijuana Credit: TikTok/@alvaroelias_ La novia le pidió a su hermano este pastel especial después de probar brownies con marihuana, reporta el diario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bizcocho de boda con marijuana Credit: TikTok/@alvaroelias_ Según Álvaro, preparar este pastel de boda, con sabor a chocolate, le tomó 20 horas. Solo uno de los siete pisos del bizcocho contenía cannabis. Bizcocho de boda con marijuana Credit: TikTok/@alvaroelias_ El pastel "mágico" y el video de su efecto en los invitados causó sensación en las redes sociales. Bizcocho de boda con marijuana Credit: TikTok/@alvaroelias_ Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar. Usuarios aplaudieron la idea de Álvaro y hasta comentaron que querían un pastel de boda así. Bizcocho de boda con marijuana Credit: TikTok/@alvaroelias_ Con una boda así, seguramente los novios serán felices por siempre.

