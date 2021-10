Investigan supuesto suicidio de dos niñas de 9 y 11 años en México; lo vinculan a reto viral Un challenge de Tik Tok podría ser el causante de la muerte de dos chiquillas, cuyos cuerpos fueron encontrados en Oaxaca, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles 20 de octubre, a las 6:40 a.m., fueron encontrados los cuerpos de dos niñas, Sinachi y Zoe Alejandra, de 9 y 11 años, respectivamente, en Oaxaca, México. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se trató presuntamente de un doble suicidio, según confirmó al diario mexicano El Universal. Los cuerpos sin vida se encontraron atados de una cuerda y colgados del barandal de las escaleras que dan al segundo piso de su hogar ubicado en la colonia Monte Albán del Municipio Oaxaca de Juárez. De acuerdo con medios locales, ha trascendido que fue la madre de las pequeñas quien reportó el caso a la policía. De acuerdo con las autoridades, las primeras hipótesis señalan que las pequeñas llevaron a cabo el reto viral conocido "blackout challenge" o "desafío de desmayo", que es muy popular en la red social Tik-Tok, y el cual consiste en colocarse un cordón o cinturón en el cuello hasta perder el conocimiento, sin embargo deben quitarse la atadura en el último momento. La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) está llevando las indagaciones correspondientes reiterando que la causa del deceso de las menores podría ser un suicidio. Apuñalamiento Franklin Regional High School SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De comprobarse que la causa de esta muerte está relacionada con dicha desafío sumaría a otras que han ocurrido en el mundo desde 2019. En enero de este 2021, se reportó un caso similar en Italia, cuando Antonella Sicomero, de 10 años, falleció por asfixia al colgarse por el cuello con el cinturón de una bata de baño. En los estados mexicanos de Durango y Michoacán, la policía cibernética lanzó alertas para que los padres de familia tengan un mayor control, debido a que el calificado como "juego de la muerte" pone en riesgo la vida de quienes lo llevan a cabo. También se solicitó que no se acepte ni difunda el "blackout challenge".

