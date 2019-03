Invento revolucionario para aumentar el pene: ¡inyecciones de bótox! Una nueva moda permite a los hombres aumentarse el pene gracias a las inyecciones de bótox. Teresa Aranguez Cuando se habla de cirugías y operaciones de estética lo más habitual es pensar en el aumento de pecho en las mujeres o también mayor volúmen en los pómulos y labios. Sin embargo, una nueva moda se ha apoderado del mercado para aumentar el órgano sexual masculino. Hay muchos hombres a quienes les acompleja bastante tener un pene pequeño. Para ellos es precisamente esta técnica. Se trata de unas inyecciones de bótox que según el medio News Mail están revolucionando el mercado y con resultados increíbles. Parece que este tratamiento es una solución ideal para los que viven atormentados por la longitud de su órgano más íntimo. Dicho medio recogió el testimonio de un hombre que recurrió a estas inyecciones y que parece quedó encantado con el resultado final. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El objetivo se cumplió y la persona en cuestión asegura tener un pene “más grande y reluciente”. ¿Pero duele mucho? Se preguntarán algunos. Pues según este hombre no es tan doloroso como parece a pesar de tratarse de una zona extremadamente sensible. Según explica este medio el tratamiento dura aproximadamente 18 meses y cuesta alrededor de los $30 mil dólares. Para los que estén pensando recurrir a él tienen que tener claro que tendrán que esperar un tiempo para poder retomar sus relaciones sexuales. Pero según parece, la espera merecerá la pena pues el hombre que ya ha declarado habérselo hecho dice que el aumento ha sido impresionante y que incluso los condones de XXL no le caben. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

