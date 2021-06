¡Ex integrante de La Academia internada de gravedad y en terapia intensiva! La joven cantante Montserrat Ibarra, Pikachu, se encuentra intubada tras tomar un trago en un bar y convulsionar. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Montserrat Ibarra, integrante de La academia en 2018 y participante en la tercera temporada de La Voz México en el equipo de Wisin y Yandel, se encuentra intubada aunque no por causa de la enfermedad del coronavirus, según relató su familia al programa Venga la alegría. Según el conductor Sergio Sepúlveda, la cantante tapatía se encontró mal después de tomar un trago en el bar donde se encontraba trabajando: "Está en el hospital. Está intubada y le voy a contar la historia. No tiene que ver con COVID. Estaba trabajando en un bar cantando y, después de beber un trago, se empezó a sentir mal. Ella decidió acudir a un hospital de emergencia. Llegando al hospital en la sala de urgencias, es lo que nos platican, tuvo algunas convulsiones, vomitó y, entonces, broncoaspiró". Montse Ibarra Pikachu Credit: IG Montse Ibarra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a la inflamación en las vías respiratorias: "ha sido trasladada a un hospital privado y está intubada con el riesgo de sufrir una neumonía. Vd. sabe que una broncoaspiración puede ser fatal", advirtió. "Los gastos son muy altos y ella tiene que estar en estos momentos con los cuidados de terapia intensiva", comentó a raíz de que la familia de la enferma está pidiendo donaciones. "Han tratado de sacarla para llevarla a un hospital donde la puedan atender, pero obviamente ante la situación que estamos viviendo de COVID-19 no hay hospitales donde la puedan recibir con respiradores. Es una situación muy complicada, nos piden que nos sumemos y todos podamos hacer la diferencia", aseguró Laura G.

