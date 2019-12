Inmigrantes indocumentados podrán obtener licencia de conducir en Nueva York Entérate aquí de cuáles son los requisitos para aplicar para una licencia de conducir en el estado de Nueva York si eres un inmigrante indocumentado en este país. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El estado de Nueva York hará realidad el sueño de miles de inmigrantes indocumentatos justo antes de las Navidades al darles la oportunidad de obtener una licencia de conducir del estado. Aunque las oficinas del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) estarán cerradas el día que esta nueva reglamentación entra en vigor —mañana, sábado, 14 de diciembre— se espera que el lunes, 16, las personas ya puedan solicitar una licencia de conducir de Nueva York sin tener que probar su estatus migratorio en el país. Image zoom Entre los requisitos que tendrán que cumplir: presentar un pasaporte vigente de su país de origen y una licencia de conducir extranjera válida o vencida en los últimos 24 meses y presentar documentos de identificación proporcionados por un consulado extranjero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, los interesados tendrán que pasar un examen escrito y práctico, tomar un curso de manejo y demostrar que han vivido en Nueva York por un mínimo de tres meses. También tendrán que pagar $75 por realizar el trámite para obtener la licencia que tendrá validez de hasta cinco años —y podrá ser usada para conducir legalmente, comprar un seguro de auto, abrir una cuenta bancaria y rentar una vivienda, entre otras cosas. Con esta nueva ley que entra en vigor mañana, Nueva York se une al Distrito de Columbia y estos 13 estados donde personas indocumentadas pueden solicitar licencias de conducir: Connecticut, Colorado, California, Nuevo México, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Delaware, Utah, Vermont y Washington. Advertisement

Inmigrantes indocumentados podrán obtener licencia de conducir en Nueva York

