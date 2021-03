Close

Inmigrante guatemalteca muere en aparatoso choque. Tomó su último suspiro en los brazos de su madre Yesenia Cardona, de 23 años, murió después de que la camioneta donde viajaba con otros inmigrantes hacia la frontera estadounidense chocara contra una rastra. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Yesenia Cardona, de 23 años, viajaba en una camioneta junto a más de 20 otros inmigrantes camino a la frontera estadounidense. Tras entrar ilegalmente a Estados Unidos por un hueco en la cerca, el vehículo donde viajaban todos abarrotados chocó contra una rastra. Yesenia y otras 12 personas perdieron la vida. La joven guatemalteca y su madre Berlin, de 47 años, iban juntas en busca de una mejor vida. Si bien lograron entrar a Estados Unidos, una hora después de cruzar la frontera, su camioneta se destrozó al estrellarse contra una rastra. La causa del choque aún se desconoce. La madre está destrozada tras la muerte de la joven, reportó The Daily Mail. Madre e hija salieron de su país hace más de un mes y llamaron a sus familiares para informarles que habían llegado a Mexicali, cerca de la ciudad de Calexico en California. El chofer de la rastra, Joe Beltran, de 68 años, un residente de El Centro, CA, fue llevado al hospital tras sufrir varias heridas. Unas ocho personas aún están hospitalizadas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom

