Influencers y modelos creados con Inteligencia Artificial están ganando terreno a personas reales Cada día aparecen nuevos rostros digitales que se están convirtiendo en una opción para los fanáticos y publicistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El uso de la Inteligencia Artificial (AI por sus siglas en inglés) ha desatado una serie de discusiones en todos los ámbitos; incluso, es una de las controversias que actualmente existe en Hollywood y forma parte de los reclamos en la huelga ante la posibilidad de que esta herramienta desplace el trabajo realizado por mano de obra humana, incluyendo la creación de obras. Sin embargo, los avances siguen su curso y cada día gana más terreno en ámbitos que parecerían impensables tal el es caso de los influencers y modelos. Así es, desde hace un tiempo se han creado con AI personajes similares a los humanos que, además de actividades comunes, también cuentan con redes sociales y ahora se han convertido en la delicia de los cibernautas sumando cada día más seguidores, tal es el caso de Natalia Novak, Shudu y Miquela por mencionar solo a algunas. Natalia Novak se presenta como modelo e influencer virtual de 21 años con una vida de lujos que además tiene una figura voluptuosa que presume con sensuales poses y vestuarios; algunos expertos han mencionado que esta creación pretende competir con mujeres que muestran sus atributos en plataformas como Only Fans. En su cuenta de Instagram cuenta, hasta ahora, con 39,200 seguidores y el pasado mes de mayo abrió su cuenta de TikTok también. Miquela Credit: Miquela Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Shudu se presenta como la "primera súper modelo digital del mundo", cuya vida es de glamour. Incluso, ha posado con otro influencer digital que parecería ser su novio. Suma 241 mil seguidores en Instagram. Una de las más populares es Miquela quien se presenta como un robot de 19 años que vive en Los Ángeles, California. Se presenta como una chica normal que le gusta divertirse con sus amigos, viajar, ver cine y tener actividades normales como las de cualquier joven de su edad. Además, es modelo y está probando suerte en la música. Tiene 2.7 millones de seguidores en Instagram y 3.5 en TikTok. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Abbottabad en Pakistán y la British Academy of Management, están realizando estudios sobre el impacto que este tipo de humanos virtuales tienen en los consumidores y mencionan que las probabilidades de aceptación son tan altas como cualquier publicidad realizada por personas reales. Miquela, Shudu y Natalia Novak tienen algo en común, suelen relacionarse con otras creaciones digitales a las que promocionan en sus respectivas plataformas para que sumen seguidores también. ¿Esto pone en riesgo a los influencers de carne y hueso? Solo el tiempo lo dirá.

