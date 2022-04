Influencer mexicana Sam Barrios denuncia que fue golpeada por su exnovio y cuenta cómo escapó Sam Barrios, una joven influencer mexicana, denuncia el brutal abuso que sufrió a manos de su exnovio, mostrando fotos de sus golpizas. Así logró escapar y hoy pide justicia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La influencer mexicana Samantha Barrios denunció en sus redes sociales que fue víctima de violencia doméstica. La joven publicó en Instagram un mensaje para sus más de 60 mil seguidores contando la pesadilla que había vivido y mostrando impacientes fotos de las golpizas que recibió, reporta Al Rojo Vivo (Telemundo). Barrios culpa a su exnovio, Carlos Alberto Muñoz Vázquez, de golpearla varias veces, dejándole moretones por todo el cuerpo y graves heridas en el rostro. La joven —originaria de León, Guanajuato— también revela que fue víctima de abuso psicológico, y cuenta cómo logró escapar de su expareja. "Hola amigos, sé que muchos se preguntan dónde estoy, cómo estoy o porqué desaparecí por un tiempo", dice su mensaje en Instagram. "Es muy difícil para mí expresar, hablar de mi situación, no tengo las palabras concretas para hacerlo, por la violencia que mi expareja ejerció en mí durante más de un año", confiesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy cansada de quedarme callada o agachar la mirada durante todo este tiempo, o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación de todo el daño que esta persona me hizo, psicológico como físico", añade. Sam Barrios Credit: Instagram/@sam.barriosg Barrios siente que llegó el momento de alzar la voz. "Es por eso que hoy decido romper el silencio, porque esta persona me amenaza en matarme o hacerle daño a mi familia. Ya estoy cansada de cada una de sus amenazas, manipulaciones y chantajes", afirma en sus redes sociales. La joven cuenta que trató de escapar en ocasiones anteriores. "Muchas veces me quedaba encerrada por meses para que nadie me viera las agresiones físicas que él me hacía", dijo, mostrando fotos de los abusos que sufrió. "Me fui a Playa del Carmen a rehacer mi vida y empezar desde cero, pero me encontró allá, volvió a chantajearme y manipularme ", relata ella. Según ella, su exnovio la obligó a regresar a León, Guanajuato, a mediados de diciembre. "Llegando a León volvió la violencia, siempre aumentaba cada vez más", dice. Barrios agradece haber sobrevivido. "Sabía que si no lograba volver a escaparme de él quizás ya no estuviera viva", afirma. Barrios mostró una foto de su exnovio con el mensaje: "Si el día de mañana me pasa algo a mí o a mi familia Carlos Alberto Muñoz Vázquez es el responsable". Las autoridades están buscando a su agresor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Influencer mexicana Sam Barrios denuncia que fue golpeada por su exnovio y cuenta cómo escapó

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.