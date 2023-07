Muere el influencer Remi Lucidi a los 30 años tras caer desde el piso 68 de un edificio en Hong Kong El influencer francés era conocido por compartir sus peligrosas aventuras en las redes sociales, ¡los detalles aquí! En paz descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Remi Lucidi Remi Lucidi | Credit: Remi Lucidi Instagram Remi Lucidi, conocido por sus temerarias hazañas en las alturas, murió la semana pasada después de caer desde el piso 68 de un rascacielos de Hong Kong, según los informes. El astro de 30 años mejor conocido como "Remi Enigma" en Instagram, obtuvo fama gracias a sus fotos y videos en donde se le veía escalando algunos de los edificios más altos del mundo. Por desgracia, su última aventura le arrancó la vida. Lucidi, perdió el equilibrio frente a un ático el jueves por la noche en la Torre Tregunter de 721 pies de altura. El francés logró acceder a la torre tras decirle a un guardia de seguridad que estaba visitando a un amigo que vivía en el piso 40, una vez que tuvo entrada, el influencer se dirigió al último piso del edificio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Sky News, se vio a Lucidi en la cámara de vigilancia saliendo del ascensor en el piso 49 y nuevamente en la escalera hacia el piso superior, donde se abrió una puerta a la fuerza y quedó atrapado afuera del edificio. En su intento de no caer y salvar su vida, golpeó una ventana llamando la atención de una persona de limpieza, la mujer asustada llamó a la policía al ver que el joven pedía ayuda. Sin embargo, Lucidi perdió el equilibrio, cayó y murió. Su cuerpo y su cámara deportiva fueron encontrados en un patio cercano, según Independent y Sky News. "Es posible que quedara atrapado fuera del ático mientras practicaba un deporte extremo en el edificio, y llamó a la ventana para pedir ayuda, pero cayó accidentalmente y murió", dijo una fuente a The South China Morning Post. Remi Lucidi Remi Lucidi | Credit: Remi Lucidi Instagram En marzo, publicó una foto de sí mismo colgando de lo alto de una torre cerca de Chernobyl en Ucrania, subtitulando la experiencia "Mi zona de confort". Tomas recientes lo muestran en lo alto de edificios en Bulgaria, Bangkok, Dubai y Portugal. El mes pasado, publicó una selfie mientras escalaba una torre en Bulgaria y agregó una leyenda inquietante: "La vida es demasiado corta para perseguir unicornios", escribió. ¡En paz descanse!

