A los 75 años se hace influencer fitness e impacta a todos con su tonificado cuerpo Esta mujer de 75 años ha dejado a todos sorprendidos con su impresionante transformación física al convertirse en una experta en fitness. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joan MacDonald Joan MacDonald | Credit: Instagram Joan MacDonald Joan MacDonald se ha vuelto muy popular en Instagram y en el mundo del fitness debido a la transformación física que tuvo hace tan solo cinco años. La famosa 'abuelita fitness' de 75 años, habitante de Ontario, Canadá, es considerada una influencer debido a su popularidad en esta red social en la que cuenta con más de 1.6 millones de seguidores. A través de sus publicaciones, ella comparte el cambio que dio su vida en este periodo de tiempo gracias al mundo fitness, una dieta sana y seguir una estricta rutina de ejercicio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer cuenta que cuando tenía 70 años, medía 5.2 pies (1.60 metros) y pesaba 196 libras (89kg). Consumía medicamentos para controlar la presión arterial alta y además, sufría dolor a causa de la artritis y de un edema en los tobillos. No era capaz de subir las escaleras sin fatigarse y su vida estaba muy limitada. Por todos estos motivos, decidió dar un cambio radical a su vida. Lo primero que hizo, con a ayuda de su hija, quien también es entrenadora personal, fue beber más agua, dormir 8 horas diarias, llevar una dieta llena de proteínas, carbohidratos y grasas y hacer cinco comidas al día. De este manera, tenía la energía necesaria para poder realizar el entrenamiento físico levantando pesas. Esta mujer comenta que el principio fue complicado, pero la clave está en no rendirse. Realiza ejercicio cinco veces a la semana para mantener su estado de salud. Ella quiere compartir su experiencia y conocimientos con más personas que también estén dispuestos a cambiar su estilo de vida. Para ello abrió su canal en YouTube y además, ella y su hija lanzaron su aplicación de ejercicio donde el público puede acceder a entrenamientos completamente guiados y que se pueden realizar en cualquier lugar, así como recetas fáciles y formar parte de una comunidad positiva que los inspirará a conseguir sus objetivos, según se lee en su página web. Ahora Joan ya no toma medicamentos y su cuerpo tonificado es la envidia de todos. Un claro ejemplo de que todo se puede conseguir si realmente te lo propones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image A los 75 años se hace influencer fitness e impacta a todos con su tonificado cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.