Ella es la Tata, la influencer de 95 años más longeva del mundo que causa furor esta cuarentena Ha sido el gran descubrimiento en esta etapa de encierro. Sus directos en Instagram superan las dos mil visitas y su programa Cuarentata ya es un clásico. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre de todo lo malo se puede sacar algo maravilloso y la Tata es una de esas cosas. Tiene 95 años, es la tía abuela del actor español Miguel Ángel Muñoz y con sus videos en Instagram durante la cuarentena ha enamorado a miles de seguidores que ya no pueden vivir sin ella. ¡Y no es de extrañar! Este encanto de mujer es el corazón de Cuarentata, un espacio de media hora larga en el que junto al intérprete nos entretienen de mil formas diferentes cada días, siempre con originalidad, diversión y mucho amor. Además, al cierre de cada sesión oran con una velita por todos aquellos que se debaten en situaciones complicadas en esta etapa convulsa que vivimos. Los directos en esta red social superan los dos mil visitantes, nada mal para tratarse de una auténtica desconocida hasta ahora. El furor que ha causado ha sido tal que hasta el programa Al Rojo Vivo le ha otorgado el honor de hacerle este bonito reportaje de Rodner Figueroa. Un homenaje más que merecido y al que se han unido otros medios por el increíble mérito que tiene esta maravillosa mujer, superviviente de muchos momento críticos en la historia. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Su experiencia, su naturalidad y, sobre todo, su alto nivel de dulzura ha tocado los corazones de quienes se dan cita con ella a diario. Su edad no importa pues es una fuente inagotable de ilusión y alegría, de principio a fin. Siempre bajo el cuidado, las atenciones y el calor de Miguel Ángel, quien ha decidido pasar esta cuarentena a su lado. Un ejemplo de que a pesar de los pesares, siempre hay espacio para la ilusión y la esperanza. Gracias a los dos por hacernos más llevadero este confinamiento. Llevan más de sesenta días ¡y ojalá sean muchos más!

