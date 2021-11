Influencer dice a la policía que "puede hacer lo que quiera" por ser rico y famoso Damaury Mikula dijo a las autoridades, luego de ser detenido por conducir a alta velocidad, que "puede hacer lo que quiera" porque es un influencer famoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Damaury Mikula Damaury Mikula | Credit: Damaury Mikula/Instagram El joven influencer Damaury Mikula le dijo a los agentes que lo arrestaban en la Florida por conducir a alta velocidad que "puede hacer lo que quiera" porque es famoso y tiene dinero. De acuerdo al diario New York Post, los informes policiales indican que el joven de 18 años conducía a más de 100 millas por hora cuando un agente lo detectó, lo siguió hasta su casa y lo arrestó sin incidentes a las afueras del domicilio. El agente W. Kelly declaró al canal WFLA que antes de ser llevado a la cárcel, el joven dijo que sabía que estaba siendo perseguido y "que él es joven, gana mucho dinero, y tiene un auto rápido y puede hacer lo que quiera". "El señor Mikula dijo quería hacer algo divertido durante tres segundos, y ahora le toca pagar ", indicó Kelly. No obstante, según el informe, el influencer luego expresó que sentía remordimientos y que su estilo de vida "no es una buena manera de vivir". Mikula está acusado de conducir a exceso de velocidad y de no respetar una luz roja en el semáforo con su Dodge Challenger, a la vista de una patrulla policial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El influencer aseguró que gana hasta $450,000 al año con el contenido que comparte en Instagram, YouTube y TikTok, en los que acumula cientos de miles de seguidores.

