Influencer brasileña Nubia Cristina Braga fue asesinada a tiros. Los detalles de la tragedia La influencer brasileña Nubia Cristina Braga fue asesinada en su casa. La joven estaba regresando del salón de belleza cuando recibió múltiples disparos. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La influencer brasileña Nubia Cristina Braga fue asesinada. La joven recibió múltiples disparos tras regresar a su casa del salón de belleza. Braga fue agredida por unos hombres en motocicletas, reporta el diario The New York Post. La joven tenía más de 60 mil seguidores en Instagram y era experta en belleza. La tragedia ocurrió la noche del 14 de octubre en el vecindario de Santa María en Aracaju. Según las autoridades la joven había publicado en Instagram detalles de su cita en el salón de belleza minutos antes de ser asesinada. Dos hombres que venían en motocicletas llegaron a la casa de Braga y entraron por la puerta que estaba abierta. Al encontrar a la influencer de 23 años, le dispararon sin piedad. La policía la encontró tirada en un charco de sangre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Núbia Cristina Braga Núbia Cristina Braga | Credit: Instagram/@nubia_cristina_braga Se desconoce el motivo del asesinato. Los asesinos estaban enmascarados y la policía pide la ayuda de la comunidad para encontrarlos. La joven soñaba con convertirse en una estrella de Instagram, y se hizo famosa en las redes sociales por publicar fotos de sus rutinas de belleza, sus viajes y sus looks de moda. Braga era empresaria y tenía su propia tienda de ropa. Los seguidores de Braga han lamentando su muerte, dejando mensajes de pésame en su cuenta de Instagram. Que en paz descanse.

