Una joven influencer muere en un tiroteo en un bar de México Anjali Ryot, una influencer de viajes que hoy hubiera cumplido 26 años, fue una de las dos víctimas mortales de un tiroteo este jueves en un bar-restaurante de Tulum, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anjali Ryot Anjali Ryot | Credit: Anjali Ryot/Instagram Anjali Ryot, una influencer de viajes procedente, fue una de las víctimas mortales que dejó un tiroteo este jueves en un bar-restaurante de Tulum, México. La joven, que hoy cumpliría 26 años, era originaria de la India pero vivía en Canadá y se encontraba de vacaciones en el hotel Cielo Maya. En algunos de sus últimas imágenes en Instagram se la ve, como buena bloguera de viajes, disfrutando el mar, las vistas y algunos tragos en el famoso destino turístico mexicano. Ryot era una viajera empedernida, según se desprende de su Instagram, en el que documentó su visita a países como Puerto Rico, Turquía, Filipinas, Japón, Italia o Estados Unidos. El hermano de Ryot, Ashish Ryot, pidió en Twitter a las autoridades mexicanas que aceleren los procesos para poder trasladar el cuerpo de su hermana a la India. "Estimado alcalde, soy el hermano de ella (Anjali Ryot) (Ashish Ryot) que fue asesinado anoche en el tiroteo. ¿Podría acelerar los procesos formales restantes para que podamos llevarla de regreso a la India lo antes posible?", solicitó el el hermano. El incidente en el que murió la joven influencer tuvo lugar en un restaurante de la zona turística Mini Quinta en el centro de Tulum. Como consecuencia del tiroteo fallecieron dos turistas y se reportaron tres heridos, según la Fiscalía General del Estado (FGE). El diario mexicano Excelsior reportó que la otra persona fallecida era una turista alemana, que fue trasladada a un hospital pero no se le pudo salvar la vida. Los heridos son dos alemanes de 26 y 35 años, y una holandesa de 21. Otro herido, de nacionalidad mexicana, era el aparente objetivo de los autores del tiroteo, agregó el rotativo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la Fiscalía, el tiroteo comenzó cuando llegó al local en dos vehículos un grupo de civiles armados. Presuntamente habrían sido integrantes de células delictivas dedicadas al narcomenudeo, dicen las primeras investigaciones de la FGE, de acuerdo a la prensa mexicana.

