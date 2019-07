¡Indignante! Video muestra la brutal forma en que arrestan a un inmigrante sin documentos Fuertes imágenes muestran cómo un padre de familia es sacado por la fuerza de su auto por agentes de ICE en frente de su familia. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump siguen desatando una ola de terror entre los inmigrantes sin documentos que se encuentran en el país, no solo por el miedo de ser deportados, también por la forma en que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) están ejerciendo la fuerza en el proceso. Un reciente video, en el que se muestra la forma en que un grupo de agentes del ICE arresta a un padre de familia que se dirigía al hospital con su familia, ha desatado una ola de indignación por la frialdad de las imágenes. Florencio Millán, un inmigrante sin documentos, fue interceptado por las autoridades el pasado lunes 24 de julio en una calle de Kansas City, mientras transitaba en su vehículo junto a sus dos hijos y su pareja, Cheyenne Hoyt, quien decidió hacer un video en vivo a través de Facebook para mostrar a sus allegados lo que estaba sucediendo. Los agentes migratorios querían que el padre de familia se bajara del auto o que les mostrara documentos que probaran que se encontraba de forma legal en el país. La pareja explicó a los agentes que se iban de camino hacia el hospital porque su bebé necesitaba asistir a una terapia, lo que no pareció importarles. Tras el insistente acoso de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas, Florencio y Cheyenne les solicitaron a los agentes que les dejarán ver una orden que les permitiera tenerlos retenidos, lo que muchos expertos en el tema de inmigración aconsejan hacer en caso de verse en medio de una situación como esta. Luego de más de 20 minutos de detención, uno de los agentes rompe intempestivamente la ventana del conductor y procede a remover a Florencio del automóvil. Tras ser sacado del auto, lo tiran al piso y es inmovilizado por varios agentes, a pesar de que en ningún momento el padre de familia parece haber mostrado algún tipo de resistencia física. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Millán-Vázquez no cooperó y se rehusó a salir de su vehículo y a obedecer ordenes legales dictadas por el Control de Inmigración y Aduanas y la policía local”, habría dicho sobre lo ocurrido Shawn Neudauer, vocero del servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según lo reportó CNN en Español. “Tras intentar negociar con Millán-Vázquez durante 25 minutos, los agentes no tuvieron más opción que hacer el arresto sacándolo físicamente del vehículo”, agregó. Advertisement EDIT POST

