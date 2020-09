Padre que salvó a sus hijos en un tiroteo es despedido de sus dos trabajos mientras está convaleciente Anthony Jefferson salvó a sus tres hijos de la balas y resultó herido: ahora lo han despedido. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un padre de familia que salvó a sus hijos tras quedar atrapados en un tiroteo ha sido despedido de sus dos empleos aun a pesar de haber sufrido heridas por el violento incidente y de encontrarse convaleciente. El incidente ocurrió el pasado lunes en el concesionario de autos On The Road Auto Group, en el condado del Bronx. Cámaras de seguridad del local captaron el aterrador video que capta el momento en que tres enmascarados entran al local y comienzan a disparar. De inmediato, Anthony Jefferson lanza a sus pequeños al suelo para cubrirlos con su propio cuerpo. Los niños de 5, 6 y 12 años resultaron ilesos, pero el padre recibió un impacto de bala y fue hospitalizado. Aun así fue despedido porque no puede caminar, según dijo su mujer, Danica, al sitio TMZ. Anthony se desempeñaba como pintor en una compañía de mantenimiento y como contratista en una empresa de construcción de Nueva York. Los nombres de las empresas que le daban empleo no han sido revelados, según informa People. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1308556248007278592%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fvideo-disparan-a-un-padre-en-un-lote-de-autos%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El panorama no pinta bien para la joven familia, pues aunque Anthony ha sido dado de alta del hospital tendrá que ser someterse a una cirugía para que le saquen la bala que ahora tiene alojada en una pierna. Encima de eso, la atribulada mamá cuenta que los niños viven ahora aterrados tras el suceso y no quieren salir de casa. "¿Por qué ese hombre le disparó a papito?", preguntó uno de ellos. Afortunadamente siempre surgen buenos samaritanos y en este caso uno de ellos es Serena Wingate, amiga de la familia, quien estableció una colecta de fondos a beneficio de la familia en GoFundMe para ayudar con las cuentas que les ha dejado esta terrible experiencia.

Close Share options

Close View image Padre que salvó a sus hijos en un tiroteo es despedido de sus dos trabajos mientras está convaleciente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.