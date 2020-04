¡Increíble! ¡Tigre del Bronx tiene coronavirus y hay más animales enfermos! Sin precedentes: una tigresa de un zoo de Nueva York padece de Covid-19 y otros animales del mismo centro muestran síntomas, según aseguró el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un tigre en el zoo del Bronx de la ciudad de Nueva York ha dado positivo en el test de coronavirus y otros seis felinos muestran también síntomas de la enfermedad, anunció la tarde del domingo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. “Hasta donde nosotros sabemos, es la primera vez que un animal salvaje se ha contagiado por una persona de Covid-19”, dijo el jefe veterinario del Bronx Zoo. Parece ser que Nadia, una tigresa malaya, se contagió de uno de sus cuidadores que estaba enfermo de coronavirus pero asintomático. “Es lo único que por ahora tiene sentido”, dijo el veterinario, llamado Paul Calle a National Geographic. Image zoom Contagiados por sus dueños, varios animales domésticos dieron positivo hasta ahora de coronavirus: un gato en Bélgica y también un pastor alemán y un pomeriano en Hong-Kong. En China, un nuevo estudio afirma que es posible que los gatos puedan infectarse los unos a los otros, y los científicos continúan estudiando qué otras especies pueden estar infectándose entre ellos. La tigresa de cuatro años que está diagnosticada ahora en Nueva York, comenzó a padecer una tos seca a finales de marzo. Ahora la hermana de Nadia, dos tigres siberianos y tres leones africanos también tienen tos y están faltos de apetito, aunque no se les hizo el test todavía. Al parecer, los zoológicos alrededor del mundo están haciendo un gran esfuerzo para proteger a los orangutanes y evitar que se contagien, ya que los primates sí son propensos a contagiarse de los humanos si estos padecen enfermedades respiratorias. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Increíble! ¡Tigre del Bronx tiene coronavirus y hay más animales enfermos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.