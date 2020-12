Close

Dos hermanitos tuvieron que escapar por una ventana porque se incendió su arbolito navideño Dos hermanitos tuvieron que saltar por una ventana de un tercer piso para salvar sus vidas después de que se incendiara su arbolito navideño. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de 8 años y su hermanita, de 5, tuvieron que escapar de un fuego en su hogar. El incidente ocurrió en Spokane, Washington. Los pequeños tuvieron que saltar por una ventana de su apartamento, que estaba en el tercer piso de su edificio. Su arbolito navideño se incendió por un incienso que estaba prendido muy cerca y ocasionó el accidente. Según reporta el canal local KHQ-TV, la tragedia sucedió en el complejo de apartamentos Regal Ridge Apartments. Según reportes, el padre de los niños, Kevin Hulme, no estaba en el apartamento cuando el arbolito se incendió. Su esposa Kristian corrió a pedir ayuda a los vecinos y no pudo volver a entrar a la vivienda. Image zoom Credit: GoFundMe Kaiden, de 8 años, rescató a su hermana menor Kinsley, de 5 años, empujándola por una ventana. Los pequeños fueron rescatados por personas que los estaban esperando afuera del edificio, reportó KHQ-TV. El niño también saltó por la ventana y sufrió una caída. El pequeño héroe tuvo que ser llevado al hospital para tratar sus heridas, pero se encuentra fuera de peligro, según informó el diario The Spokesman-Review. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Getty Images Julie O'Berg, del departamento de bomberos de Spokane, reveló a The Spokesman-Review que el fuego pudo ser contenido en el edificio, aunque al menos tres apartamentos sufrieron daños y unos 16 residentes tuvieron que ser desalojados. Una campaña de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para ayudar a la familia Hulme en este difícil momento. "Kevin y Kristian, y sus hijos Kaiden (8) y Kinsley (5) perdieron todo cuando su apartamento se incendió la mañana del 8 de diciembre del 2020", dice esta página. "Tuvieron que escapar por una ventana en el tercer piso y el departamento de bomberos solo pudo salvar algunas piezas de su ropa. Ellos necesitan ayuda ya que tienen que empezar desde cero". La página pide donaciones y oraciones para ayudar a la familia a recuperarse.

