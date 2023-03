Incendio en centro de migrantes de México deja 39 muertos Autoridades mexicanas han confirmado lo ocurrido en centro de migrantes fronterizo que, hasta el momento, registra 39 muertos y varios heridos de gravedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 27 de marzo de 2023, a las diez de la noche (tiempo local), se registró un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), que se localizan en Chihuahua, México, donde se resguarda a los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Los primeros reportes oficiales que han dado a conocer los medios de comunicación indican que el fuego inició en el apartado para varones del mencionado centro ubicado bajo el puente internacional Stanton-Lerdo en Ciudad Juárez. Según se menciona, todo comenzó con un intento de motín que iniciaron los propios internos, quienes, en protesta por su detención, prendieron fuego a las colchonetas; fueron las autoridades mexicanas quienes dieron a conocer lo ocurrido. "El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación lamenta el fallecimiento de 39 personas migrantes extranjeras derivado de un incendio", explicó la dependencia en un comunicado. "Se precisa que en la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. De ellos, 29 personas migrantes extranjeras resultaron lesionadas por el siniestro y fueron trasladadas en estado delicado-grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata". Incendio en centro de migrantes de mexico Incendio en centro de migrantes de Mexico | Credit: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto en su conferencia diaria conocida como La mañanera. "Tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados y, como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego; y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia", expresó. Las autoridades indicaron también que iniciaron con las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades, al tiempo que darán "seguimiento puntual a la evolución del estado de salud de quienes se encuentran hospitalizados"; además, de brindar "todo el apoyo a los familiares de las víctimas".

