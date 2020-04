Implante de seno evita que una mujer perdiera la vida a causa de un balazo Un estudio realizado por una revista médica comprobó que una mujer que había recibido un balazo pudo salvar su vida gracias a su implante de seno; lo cual, dejó sorprendidos a todos. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En 2018, una mujer, quien entonces tenía 30 años de edad, logró salvar su vida luego de que su implante de seno desviara la trayectoria de una bala de corto impacto. Si bien, no se ha determinado con exactitud cómo ocurrió el tiroteo, el cirujano Giancarlo McEvenue, uno de los médicos que ayudó a la víctima cuando llegó a emergencias tras el incidente, explicó las condiciones en las que la recibió. “Ella llegó hablando”, explicó McEvenue al medios estadounidense CNN. “El equipo de trauma no creía lo bien que estaba”. RELACIONADO: Roberto Tapia se salva de morir en atentado Image zoom De acuerdo con un estudio al respecto y que fue publicado por la revista médica SAGE, se reveló que gracias a dicho injerto se logró el cambio de dirección del proyectil; lo cual, ocasionó en la mujer costillas e implantes rotos, pero “por lo demás resultó notablemente ilesa”. Lo cual, fue reiterado por el especialista. “El implante causó el cambio en la trayectoria de la bala”, agregó. “La entrada de la herida de bala estaba en el seno izquierdo, pero la fractura de costilla estaba en el lado derecho. La bala entró primero en la piel del lado izquierdo, y, luego, rebotó a través del esternón hacia el seno derecho y le rompió la costilla en el lado derecho”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a unas radiografías practicadas en la paciente se detectó la bala. Se procedió a quitar los implantes de senos, irrigar la herida y, luego de haber sido dada de alta a solo unas horas de recibir el impacto con arma de fuego, le prescribieron un tratamiento ligero con antibióticos. “En el lado izquierdo están el corazón y los pulmones”, mencionó “Si la bala hubiera penetrado en el pecho, habría tenido una lesión mucho más grave y posiblemente mortal”. Advertisement

