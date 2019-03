Impactantes videos del crucero noruego que tuvo que ser evacuado en medio del mar Video revelan los momentos de horror que vivieron los pasajeros de un crucero noruego que se varó en medio del mar en plena tormenta. Andrés Rubiano Momentos de horror y que tal vez serán difíciles de olvidar vivieron los más de 1,300 pasajeros que viajaban en un crucero noruego que se quedó varado en medio del mar durante una implacable tormenta. Luego de que 479 personas fueran evacuadas por medio de helicópteros y de que el resto de los pasajeros pudieran retornar a tierra firme a bordo del navío tras la emergencia, las imágenes de lo que se vivió al interior del barco han paralizado las redes sociales. Algunos de los impactantes videos que se han hecho virales en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook revelan los instantes de terror desatados por la emergencia, mostrando cómo la embarcación era abatida por olas de hasta ocho metros de altura. Crucero noruego que sufrió emergencia en medio del mar. FRANK EINAR VATNE/AFP/Getty Images Luego de que los motores del crucero de la compañía Viking Sky dejaran de funcionar en plena tormenta durante el pasado sábado, la tripulación del navío se vio obligada a realizar un llamado de emergencia y de inmediato las autoridades iniciaron sus labores de rescate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los clips colgados en las redes, se ven los dramáticos momentos que se vivieron cuando el barco se tambaleada de lado a lado, haciendo que los pasajeros y múltiples objetos en el interior de la nave no tuvieran más remedio que también ir de un lado para el otro. Casi 20 horas después de que se reportara la emergencia, la embarcación pudo retornar a tierras noruegas con casi 900 pasajeros aún en su interior. Según un reporte compartido sobre lo ocurrido por la cadena CNN en su sitio en línea, por lo menos 20 personas sufrieron heridas que tuvieron que ser atendidas en centros médicos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

