Colombia en estado de emergencia por protestas masivas y crisis política By Lena Hansen Estrellas colombianas como Maluma, Juanes, Karol G y J Balvin reaccionan a la crisis política en su país. Mira las impactantes imágenes de las protestas masivas en Colombia. ¿Qué está pasando? VIVA COLOMBIA (Photo by Juan Carlos Torres/NurPhoto via Getty Images) El gobierno de Iván Duque ha declarado un estado de emergencia en Colombia tras días de masivas protestas en las calles de Bogotá, Medellín y otras ciudades que han dejado al menos tres muertos y cientos de heridos. JUSTICIA PARA DILAN (Photo by Juan Carlos Torres/NurPhoto via Getty Images) Muchos protestantes alzaron la voz por Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que resultó gravemente herido por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Según reportes, el joven lucha por su vida en un hospital de Bogotá tras recibir el impacto de una bomba de gas lacrimógeno que disparó el Esmad para dispersar a los manifestantes en la Plaza Bolívar. NO MÁS VIOLENCIA (Photo by Juan Carlos Torres/NurPhoto via Getty Images) El pueblo muestra su descontento con el ESMAD con carteles como este y siguen las manifestaciones. ORANDO JUNTOS (Photo by Juan Carlos Torres/NurPhoto via Getty Images) Dilan se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Decenas de personas se reunieron a las afueras del hospital San Ignacio, donde el estudiante sigue en estado de coma, para orar por él. RENUNCIA DE DUQUE (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) Muchos piden "la renuncia de Duque" con grafitis como este. Los protestantes acusan al gobierno de corrupción y exigen cambios como mejores salarios y condiciones laborales, más inversión en la educación y más seguridad en las calles, entre otras demandas. A DIOS LE PIDO (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) Juanes expresó en Instagram sobre la compleja situación en Colombia: "Me llena de esperanza el despertar de la conciencia colectiva levantando la voz para exigir lo justo, al mismo tiempo me llena de rabia y frustración ver la violencia sistemática usada para desviar y deslegitimar las manifestaciones pacíficas y ver cómo unos grupos quieren ver al país en caos. Pienso en Dilan y su familia como también pienso en todos los policías y sus familias. No es fácil para nadie". EL MENSAJE DE J BALVIN (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) El cantante J Balvin compartió un post en Instagram sobre la crisis en su país, citando al Dalai Lama: "En la práctica de la tolerancia, nuestro enemigo es nuestro mejor maestro". MALUMA PIDE PAZ (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) El cantante Maluma compartió en un video el siguiente mensaje: "Quiero invitarlos a que en vez de destruir construyamos con paz, salgamos a la calle a dar un mensaje de amor. No se trata de salir y dañar nuestro país, de destruir lo que con tantos años hemos construido entre todos como pueblo". EN LAS CALLES (Photo by Juan Carlos Torres/NurPhoto via Getty Images) Maluma añadió que la mejor manera de protestar es pacíficamente, no con actos de vandalismo o violencia. "La violencia no es la respuesta, actuemos desde el fondo de nuestro corazón, con mucha paz, con armonía y positivismo". KAROL G ALZA LA VOZ (Photo by Juan Carlos Torres/NurPhoto via Getty Images) La cantante colombiana Karol G expresó en Twitter: "Cuando el pueblo se une, es inevitable que los gobiernos no escuchen. Estoy presente de alma y corazón. ¡GRANDE COLOMBIA!" BUSCANDO LA LUZ (Photo by Juan Carlos Torres/NurPhoto via Getty Images) El presidente Ivan Duque ha sido criticado tras albergar a 1.4 millones de refugiados venezolanos huyendo de la crisis en el país vecino. También se le ha criticado por no mostrar un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) alcanzado en el 2016, según reportes. Duque asegura que quiere establecer un diálogo con sus oponentes. "El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción", afirmó. Los ojos del mundo siguen sobre Colombia en este momento de importantes cambios políticos.

