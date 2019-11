¿Tras la renuncia del presidente Evo Morales, qué pasará en Bolivia? By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El presidente Evo Morales ha renunciado y el pueblo boliviano celebra la llegada de un cambio político. ¿Pero quién asumirá el mando del país? Empezar galería UN NUEVO CAPÍTULO Image zoom (Photo by AIZAR RALDES/AFP via Getty Images) Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia este domingo luego de que la auditoría internacional de la OEA revelara que encontraron “graves irregularidades” en los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ARMADOS DE FE Image zoom (Photo by Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency via Getty Images) Morales dijo que abandonaba su cargo por “por el bien del país”, tras múltiples protestas que dejaron varios muertos y cientos de heridos. 2 de 11 Applications Ver Todo LA VOZ DEL PUEBLO Image zoom (Photo by RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images) Mensajes como “asesino” y “dictador” escritos en graffiti en edificios de la capital boliviana muestran el descontento del pueblo con su antiguo líder. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement CRISIS EN LAS CALLES Image zoom (Photo by Javier Mamani/Getty Images) Cuando Morales asumió el poder hace más de una década, parecía un líder popular, sin embargo las demostraciones en las calles en su contra lo mostraban como un tirano. 4 de 11 Applications Ver Todo VIOLENTAS PROTESTAS Image zoom (Photo by STR/AFP via Getty Images) La alcaldesa Patricia Arse del Movimiento al Socialismo (MAS), una simpatizante del gobierno de Evo Morales, fue atacada por una turba que le cortó el cabello a la fuerza y la embarró de pintura roja, como parte de las protestas en las calles. 5 de 11 Applications Ver Todo ADIÓS EVO Image zoom (Photo by Alexis Demarco/APG/Getty Images) “Mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena. Mi pecado es tal vez ser cocalero, lo que grupos intentaron condenar”, dijo Evo Morales en su discurso de renuncia a la presidencia. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement EXIGIENDO CAMBIOS Image zoom (Photo by Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency via Getty Images) Morales aseguró haber ganado sus cuartas elecciones en Bolivia, pero fue acusado de fraude electoral. 7 de 11 Applications Ver Todo BOLIVIANOS UNIDOS Image zoom (Photo by Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency via Getty Images) La policía y las fuerzas armadas se unieron a los protestantes, exigiendo a Evo Morales que renunciara al poder. 8 de 11 Applications Ver Todo CON DIOS DELANTE Image zoom (Photo by DANIEL WALKER/AFP via Getty Images) “Los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe”, expresó Morales en Twitter el 11 de noviembre. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ESPERANZA Image zoom (Photo by DANIEL WALKER/AFP via Getty Images) Tras las renuncias de Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra Arriaza, ¿quién tomará las riendas del país? La segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, Jeanine Añez, dijo estar dispuesta a asumir la presidencia hasta que se realicen nuevas elecciones. Los ojos del mundo están sobre Bolivia durante este proceso de transición. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image ¿Tras la renuncia del presidente Evo Morales, qué pasará en Bolivia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.