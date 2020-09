Ilia Calderón: "El racismo está presente en la crianza de las familias de América Latina" La periodista colombiana formará parte del evento Poderosas virtual en donde alzará su voz contra el racismo y la discriminación. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como mujer afrolatina, Ilia Calderón ha enfrentado la discriminación, tema que la copresentadora de Univision News y Aquí y ahora tocará durante su participación en el evento Poderosas virtual. En el mismo, a celebrarse los próximos dos sábados, 19 y 26 de septiembre en Peopleenespanol.com, la colombiana compartirá su historia en el panel "Inclusión laboral: abriendo camino a la diversidad" junto a Selenis Leyva y Daisy Auger-Dominguez. “Sentémonos a ver cómo podemos arreglar esta situación [del racismo]”, propone la periodista que es parte de la portada digital de People en Español de esta semana. Image zoom Leyva: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Entertainment Weekly & PEOPLE; Otras fotos: Cortesía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “El racismo está presente en la crianza de las familias de América Latina [en] las frases, las microagresiones como: No te cases con un negro, Hay que mejorar la raza. Eso migra con la comunidad hispana que ahora vive en Estados Unidos”, apunta. Image zoom Cortesía Según la colombiana, muchos afrolatinos aún tienen complejo por su color de piel. “La gente se quiere identificar con el amigo o el primo de raza blanca”, admite. “Somos uno de cuatro hispanos que admite tener raíces negras. El racismo migra y se hace aún peor aquí [en Estados Unidos]. Llegamos aquí [y] somos muy negros para ser hispanos o muy hispanos para ser negros. Entonces pasamos esa etapa de [pensar:] '¿En dónde cabemos más?'. Ni en el censo cabemos”. Image zoom Es por ello que Calderón aconseja que los afrolatinos tengan un “proceso de reidentificación”. “Nunca crecí viendo en Colombia a alguien como yo haciendo algo importante. Siempre eran los esclavizados o las personas de servicio”, recuerda. “Por eso es importante que nuestras niñas vean a mujeres [afrolatinas] en puestos importantes. Que se vean como ellas y que las representen”.

Close Share options

Close View image Ilia Calderón: "El racismo está presente en la crianza de las familias de América Latina"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.