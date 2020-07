"Las mujeres no aparecemos muertas. Nos matan". Ilia Calderón se manifiesta sobre el caso de Vanessa Guillén La periodista, autora del libro Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces, ha alzado la voz para denunciar el feminicidio tras la tragedia de la joven soldado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las caras de la noticia de Univisión, además de una de las periodistas más respetadas. Ilia Calderón nos cuenta lo que pasa en el mundo a través del noticiero con objetividad pero si se tiene que implicar y dar su opinión fuera de cámara, lo hace con rigor y valentía. Así lo ha hecho respecto al caso de Vanessa Guillén, la joven soldado de origen mexicano asesinada a golpes en una base del ejército. Tras días desaparecida y temiéndose el peor desenlace de todos, el abogado de la familia aseguró que murió a martillazos tal y como reportó a CNN. Un caso espeluznante ante el que la periodista no se ha quedado callada. "Las mujeres no aparecemos muertas. Nos matan y eso se llama feminicidio", ha escrito en su perfil de Instagram. Esa ha sido la afirmación de Ilia quien, como muchos otros, pide justicia para Guillén y tantas otras mujeres víctimas del acoso. Aunque de otra manera, ella lo ha vivido y denunciado en su libro Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces, una biografía conmovedora y exquisitamente escrita donde comparte sus experiencias como afrolatina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El racismo, entre otras. Como mujer y, sobre todo, madre, ha querido alzar su voz tanto a través de sus páginas como ante este terrible caso que tiene al mundo conmocionado. Ilia lo ha hecho con Vanessa y con todas aquellas mujeres, en algunos casos niñas, que sufren el acoso, la violación y el abuso. Ser una cara pública permite que estos temas sean aún más escuchados y denunciados. Ilia nos da las noticias como periodista pero comparte su testimonio y tiende su mano como mujer para algún día poder acabar con esta lacra. Gracias, compañera.

Close Share options

Close View image "Las mujeres no aparecemos muertas. Nos matan". Ilia Calderón se manifiesta sobre el caso de Vanessa Guillén

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.