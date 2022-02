Identifican al niño hispano encontrado muerto en un congelador en Las Vegas Las autoridades identificaron como Mason Domínguez al niño de 4 años encontrado en un congelador en la casa del novio de su mamá en Las Vegas, NV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mason Domínguez Mason Domínguez | Credit: GOFUNDME Las autoridades identificaron como Mason Domínguez al niño de 4 annos que fue encontrado en un congelador en la casa del novio de su mamá en Las Vegas, NV, luego de que la maestra de la hermana del menor avisara a las autoridades. El descubrimiento del cuerpo del menor tuvo lugar recientemente luego de que la hermana le entregara a su maestra de escuela primaria una nota escrita por su madre en la que explicaba que su novio la había estado reteniendo contra su voluntad dentro de la casa. Después de que la maestra avisara a la policía, Brandon Toseland fue arrestado en relación con la muerte del pequeño, cuyo cuerpo fue encontrado en un congelador en el garaje de su casa. Stephen Stubbs, abogado de la madre, dijo a Associated Press que ella soportó meses de abuso físico, sexual y emocional, y que Toseland amenazó con matar a sus hijos si lo dejaba. También indicó que luego de que la mujer y sus dos hijos se mudaran a la casa de dos pisos y tres habitaciones de Toseland en marzo del año pasado, él comenzó a tener conductas abusivas y controladoras, como tapar ventanas, usar videovigilancia, tomar el teléfono celular de la madre, cortar los lazos con su familia y controlar sus redes sociales. Mason Domínguez Mason Domínguez | Credit: GOFUNDME "Nunca hubo un momento en que su hija estuviera con ella que no estuviera encerrada en una habitación, atada o esposada", dijo Stubbs. "Nunca hubo una oportunidad de tomar a su hija y huir". La madre había dicho a las autoridades que no había visto a su hijo desde el 11 de diciembre de 2021. Por el momento está pendiente una autopsia por parte de la oficina del forense del condado de Clark para conocer la causa y forma de muerte de Mason. Los vecinos del la familia realizaron una vigilia este miércoles en su nombre en el vecindario. Se reunieron entorno a unas fotos y velas para "rendirle respeto", según reportó el diario Las Vegas Review-Journal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quieren que sepas que Mason no es solo otra cara. Que era un alma hermosa, al igual que su padre, estaba lleno de energía y vida. No se merecía lo que le pasó", dijo un amigo de la familia al canal local KSNV. Toseland fue acusado de dos cargos de secuestro en primer grado y un cargo de asesinato. En estos momentos se encuentra detenido en la cárcel del condado de Clark sin derecho a fianza.

